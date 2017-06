Paola Dominguín reaparece en uno de los momentos más complicados de su vida

Etiquetas

La hermana de Miguel Bosé, Paola Dominguín el pasado sábado reapareció ante las cámaras en el plató de Sábado Deluxe para hablar de cómo se está enfrentando a los duros acontecimientos que acaban de suceder en su vida, que no son pocos. El reciente fallecimiento de su sobrina Bimba Bosé y David Delfín a causa de un cáncer y el ataque de corazón que ha sufrido su ex pareja José Coronado.

La hija de Lucía Bosé intentó contener la emoción a lo largo de la entrevista, sin embargo se mostró fuerte y contundente en sus declaraciones a Telecinco: "Estamos pasando un momento muy duro, pero la vida es así".

Paola Dominguín que coincidió con el diseñador David Delfín en el funeral de su sobrina, declaró cómo el físico del diseñador cambió radicalmente, desde que se detectase su enfermedad. "En el funeral de Bimba casi no le reconocí. Estaba muy machacado. Estar así es una faena, y creo que ha sido un regalo". Además, la ex modelo con unas conmovedoras palabras habló de Bimba Bosé como una luchadora nata: "Ha sido una guerrera, y ha luchado hasta el final, pero creo que hay que dejarla marchar".

Con respecto a Miguel Bosé, declaró que no le gustaría estar en la posición de su hermano debido a la presión a la que está sometido. Además, compartió que el cantante se siente muy unido a Panamá, el lugar de residencia de sus hijos: "vive en Panamá porque, aunque en España se siente muy querido, el amor puede llegar a agobiar. Aquí no puede dar un paseo con sus hijos, pero en América es muy diferente". Finalmente, la entrevista concluyó con que el pasado viernes visitó a José Coronado en su casa tras conocer a través de los medios de comunicación lo que le había sucedido: " Ayer fui a verle a casa y estaba estupendo. En cuanto me enteré, le envié un mensaje a Nicolás y otro a él".