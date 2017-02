Polémica en las redes por una portada de Vogue que pretendía representar la diversidad

Etiquetas

Pretendía mostrar una imagen de diversidad. Y para ello, Vogue USA reunió a las siete mejores modelos del momento. Distintos rasgos, diferentes orígenes y tipos en un momento convulso en el que se levantan muros y se ponen vetos. Liu Wen, Ashley Graham, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Imaan Hammam, Adwoa Aboah y Vittoria Ceretti aceptaron el reto y así posaron para la publicación.

Esta es la imagen que ha publicado la revista de moda norteamericana para celebrar sus 25 años y para reivindicar la diversidad. Modelos afroamericanas, chinas, norteamericanas... Todas van vestidas igual, con un jersey de cuello alto y unos culottes estampados... pero, si uno se fija bien se ve la diferencia.

Dream. Come. True! THANK YOU @voguemagazine for having me on your cover!! 📸 @inezandvinoodh #diversity #inclusion #thenewnorm #fearlesswomen #vogue125 Una foto publicada por A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) el 8 de Feb de 2017 a la(s) 1:25 PST

La pose no es la misma en todas las modelos. Y la que tiene la mano sobre el muslo no es cualquiera, es precisamente Ashley Graham, la modelo de tallas grandes. Inmediatamente la polémica saltó en las redes sociales y algunas tuiteras achacaron esa pose a la intención de afinar el muslo de la modelo.

Una usuaria de Twitter comentaba al ver la portada que "Gigi tenía la mano más larga que jamás había visto. Lo mismo que Vogue por intentar ocultar la figura de Ashley Graham"

Well Gigi's got the longest hands I ever did see. Shame on you Vogue for trying to hide Ashley Graham's figure ✖️#vogue pic.twitter.com/2sr52iM8LZ — Nicole Pointer (@NICOLEPOINTERXX) 9 de febrero de 2017

Photographers be making sure you can't tell Ashley Graham is plus sized. Got that arm on her thigh pic.twitter.com/rT4yRBwZHN — CHIN (@chinremoval) 8 de febrero de 2017

"Los fotógrafos asegurándose de que no puedas notar que Ashley Graham es de talla grande. Fíjate en ese brazo sobre el muslo."

La modelo había colgado la polémica portada en su cuenta de Instagram asegurando que "es un sueño hecho realidad aparecer en la portada de la publicación". Después y viendo la polémica suscitada por su mano sobre el muslo afirmó que la decisión de poner la mano sobre su muslo fue suya y no del fotógrafo, según recoge E!Online.

La modelo nunca se ha avergonzado ni de su talla, ni de sus michelines, ni celulitis. De hecho, en su cuenta de Instagram pueden encontrarse fotos donde enseña su cuerpo sin photoshop comentando, además "Hago ejercicio. Hago todo lo posible para comer bien. Me encantan mi cuerpo y mi piel. Y no me avergüenzo de unos pocos bultos, ni de los michelines ni de la celulitis… y tú tampoco deberías"

I workout. I do my best to eat well. I love the skin I'm in. And I'm not ashamed of a few lumps, bumps or cellulite.. and you shouldn't be either. #beautybeyondsize #lovetheskinyourein Una foto publicada por A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 6:41 PST

La modelo también colgó otra foto de la sesión para la revista en la que aparece en primer plano y sin ocultar de ninguna manera ningún miembro de su cuerpo.