La Reina vuelve a Hugo Boss

Etiquetas

Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia han continuado con sus actos oficiales, visitando esta vez el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) acompañados por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat; la presidenta del Patronato del CNIC y Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela; y el vicepresidente del Patronato del CNIC y director del Instituto de Salud Carlos III, Jesús F. Crespo.

Para este acto, más serio y protocolario, Letizia eligió su vestido de cuero en color marsala de Hugo Boss, un tono que le gusta mucho en invierno, con una chaqueta negra, que ya ha llevado al menos en otras ocasiones, sus zapatos en degradado de Lodi y un bolso nuevo del mismo color a juego.

Como peinado, melena lisa, pero con volumen que es perfecta para estos looks un poco más formales, más de trabajo. Como joyas llevó unos pendientes de Tous y las medias, transparentes como siempre.

Este diseño de Hugo Boss lo luce la Reina días después de llevar el enigmático vestido capa que escogió para los Premios Nacionales de Innovación y diseño. Un look del que aún no se conoce la firma pues como pudimos confirmar en CHANCE, Juanjo Oliva no fue su creador.