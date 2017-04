Rihanna impresiona en Coachella

Etiquetas

A Coachella se va principalmente a escuchar música, pero, como en la mayoría de los festivales plagados de influencers y celebrities, también para dejarse ver. Por esa razón, un look festivalero nunca puede ser sencillo porque la máxima siempre es ser el centro de atención, algo que sabe muy bien Rihanna.

La de Barbados no se ha perdido el festival en el que coinciden Kendall Jenner, Alessandra Ambrosio o las influencers españolas Collage Vintage, Silvia Salas y Dulceida, pero sus looks no han sido ni mucho menos un aperitivo de lo que ha lucido Rihanna.

La cantante fue el centro de atención con un mono de diamantes que Alessandro Michelle subió a la pasarela de Milán en febrero de este año y que pertenece a su colección para Gucci. Una pieza de alta costura solo apta para la osadía de Rihanna.

Pero eso no fue todo porque Riri se enfundó la camiseta, de la misma firma, que desde hace unos meses es el objeto de deseo de fashionistas, y viste a las bloggers en sus outfits de Instagram. Una camiseta por la que se puede llegar a pagar más de 400 euros. Eso sí, la cantante no podía llevarla como el resto. Ella tenía que marcar la diferencia y lo hizo rasgándola y llenándola de mensajes. ¿Habrá leído en CHANCE que las camisetas con mensaje son tendencia?