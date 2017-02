Rocío Crusset y Juan Betancourt desfilan juntos en la Barcelona 080

Etiquetas

La pasarela 080 Barcelona Fashion cierra una jornada más de desfiles y lo hace con dos protagonistas fundamentales, Rocío Crusset y Juan Betancourt que desfilaron en ropa de baño. De lo más profesionales y haciendo oídos sordos a los rumores que los relacionan, ambos derrocharon profesionalidad sobre la pasarela y es que no paran de cosechar éxitos a nivel profesional.

A pesar de los continuos rumores, Rocío Crusset quiso dejar claro que su relación con Juan Betancourt es tan sola de amistad y es que, como ella misma explicó, suelen coincidir en las pasarelas por temas de trabajo.

CHANCE: ¿Qué tal este año en la 080?

Rocío Crusset: Muy bien, ha sido un año un poco más ajetreado, pero muy bien.

CH: ¿Por qué mas ajetreado?

R.C: Más desfiles, más cosas...

CH: Eso es bueno, quiere decir que cada vez los diseñadores confían más en Rocío Crusset.

R.C: Sí, eso creo. Por mi parte contentísima. Cada vez voy evolucionando más.

CH: Te cambiaste los apellidos porque querías que se te conociera por tu profesión como modelo, ¿sientes que eres reconocida?

R.C: Sí, con ellos sí, me respetan mucho.

CH: Lo de desfilar en ropa interior y de color carne, ¿Cómo lo llevas?

R.C: Hombre, yendo bien preparada lo llevo bien. Si estoy menos en forma ya te da un poquito de corte, pero no, bien.

CH: Hemos hablado con Juan Betancourt y ha dicho que él prefiere desfilar vestido.

R.C: Sí, yo también. Pero yo siempre tengo que desfilar en bikini, soy de ese tipo de modelos.

CH: ¿Cómo entrenas? ¿Comes muy poco o...?

R.C: No, como mucho, me gusta mucho comer y hago mucho ejercicio.

CH: Ahora que te has ido a vivir fuera, ¿Echas de menos la comida?

R.C: Un montón, los huevos con patatas, las croquetas... todo. Pero bueno, estoy aprendiendo a comer más sano.

CH: ¿Cuándo va tu madre a visitarte te lleva chorizo?

R.C: No, no, eso lo hacía cuando era pequeña, cuando estaba en los colegios, pero ahora ya no.

CH: Desde las revistas nos dicen que Juan y tú sois pareja...

R.C: No, no, no somos pareja. Somos amigos y nos llevamos muy bien, nos vemos y tal, pero no somos pareja.

CH: ¿No hay una puerta abierta?

R.C: Yo es que me abro a todo, nunca se sabe. Pero no somos pareja, me echan un novio porque les da la gana, pero no.

CH: En las revistas ponía que ibais en serio porque ya conocías a sus amigos.

R.C: Sí, pero es que conozco a sus amigos desde hace mogollón, porque estamos todos juntos, nos conocemos de hace un montón y somos todos amigos.

CH: Pero entonces estas soltera, ¿no?

R.C: Sí, estoy soltera. No tengo tiempo, no paro, cada día estoy en un sitio distinto.

CH: Como amigo, ¿Como lo definirías?

R.C: Es una persona maravillosa, muy buen niño. Me siento muy a gusto.

CH: ¿Como tendría que ser un hombre para enamorarte?

R.C: Bueno, culto, por lo menos, y divertido. No es mi primer objetivo que un tío sea guapo, me gustan más los atractivos que los guapos. Si hay hombres atractivos, cultos y divertidos que vengan y me conozcan.

CH: Tema de actriz, ¿Te quieres preparar y hacer algo?

R.C: No me cierro puertas, si me viene la oportunidad por qué no. Me lo paso muy bien en tema vídeos y cosas así. Si me llega la oportunidad... pero vamos, que eso hay que aprender y estudiar mucho, y no es tan fácil.

CH: ¿Te quedas un tiempo por España?

R.C: No, ahora me voy esta semana a España, Italia, luego Madrid a la Fashion Week... y ya veremos, lo que me vaya saliendo.