La madrileña Saray del Saz, vencedora en los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores

Etiquetas

Saray del Sanz, representante de la ciudad de Madrid, se ha alzado la noche de este jueves con el máximo galardón en la XXXII edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores al imponerse entre los 19 aspirantes de todas las Comunidades Autónomas que concurrían al certamen.

Durante una gala celebrada en Alcalá de Henares (Madrid), se ha reconocido así una colección con fuerza y muy completa, con diseños unisex muy marketidianos. Para el jurado, 'To bee o no to bee' es muy comercial y cada una de sus prendas cobra sentido por separado, con un patronaje y corte muy bien realizado, con predominio del amarillo y negro, que se mezclan con diseños de estampados realizados por la propia diseñadora, que además intercala panales de abejas.

Saray del Saz, que representará a España en París, ha realizado una puesta en escena muy coherente y con un completo y destacado estilismo, además de haber conseguido un buen juego de tejidos que dan más fuerza a la colección.

El responsable de estilismo de la gala ha sido el director de la escuela 'Marco Aldany', Luis López, con un equipo de 15 profesionales que han peinado y maquillado a las 24 modelos femeninas y seis masculinos que desfilarán en esta vanguardista gala.

El jurado de estos premios ha estado formado por un equipo de profesionales del mundo de la moda, entre los que se encuentran la presidenta de ANDE, Laura Victoria Valencia; el decano de los diseñadores de moda de España, Elio Berhanyer; la vizcondesa de Garci-Grande, Maribel Ortiz; la diseñadora María Lafuente; la coleccionista de trajes de alta costura Eloísa Berceo; la diseñadora Lina Lavin; la Miss España y Miss Europa Paquita Torres; el estilista Jesús Reyes; el pintor Alberto Rodríguez; el estilista Marco Aldany y la presentadora Laura Opazo.

La ganadora se ha impuesto a otras 18 representantes de las distintas Comunidades Autónomas: Manuel Amador (Andalucía Occidental), Rocío Uribe (Andalucía Oriental), Sara Urraza (Aragón), Triana Martín (Asturias), Deva Núñez (Cantabria), Rosana Trigo (Castilla La Mancha), Pilar del Campo (Castilla y León), Tania Marcial (Cataluña), Silvia Miguel (Comunidad de Madrid), Lidia Herrero (Valencia), María Engo (Extremadura), Alba Díaz (Galicia), Paloma Suárez (Canarias), Carla García (Baleares), Pilar Llamas (Murcia), Leyre Herrera (Navarra), Eder Aurre (País Vasco) y Florencia Todarello (La Rioja).

La Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores (ANDE), organización sin ánimo de lucro, organiza desde el año 2002 este certamen para reconocer la labor de los diseñadores menores de 30 años o de último año de escuela y facilitar su desarrollo profesional. Uno de los objetivos de ANDE es proporcionar a los jóvenes modistas una plataforma desde la que desarrollar proyectos, para que así puedan comenzar su carrera profesional al terminar sus estudios en la escuela de diseño.