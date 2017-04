A Selena Gómez también le gustan las rebajas

Etiquetas

Selena Gomez no deja de demostrar una y otra vez que es todo un icono de estilo. Sabe cómo combinar básicos, de hecho, hace unos días nos enseñó a llevar la camiseta blanca sin que pareciese aburrida, e incluso se ha atrevido a inspirarse en Victoria Beckham con mucho éxito y ahora es la invitada perfecta. La actriz ha estado en una boda y su 'look' no podría ser más acertado.