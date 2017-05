El enfado de Stefano Gabbana con Chanel y Vivienne Westwood

Etiquetas

Nuevo drama (por llamarlo de alguna manera) fashion. Aunque los más sonados sean los clones de Topshop y Zara, los directores creativos de Dolce & Gabbana están dispuestos a sacar a relucir la verdad que hay detrás de algunos de los diseños de dos grandes firmas como son Chanel y Vivienne Westwood porque, según han comentado en Instagram, entre algunos de sus diseños hay algo más que similitudes.

Al margen de las tendencias, que año tras año son las que hacen que la moda siempre tenga un denominador común, han coincidido varios diseños muy parecidos en temporadas muy dispares, por lo tanto, lo que ha ocurrido con las creaciones de Chanel, Vivienne Westwood y Dolce & Gabbana suena más a inspiración que a tendencia.

Y esto ha provocado el enfado de Stefano Gabbana. El pasado jueves, Chanel celebró el desfile de la colección crucero que estaba inspirada en la Antigua Grecia, de todos los diseños que subieron a la pasarela, había unos zapatos que, según el diseñador italiano, eran muy parecidos a otros suyos, concretamente de la colección 2014.

Aunque tienen colores diferentes, no se puede ignorar el elemento común entre ambos: el tacón como el de una columna griega y otra jónica, típica de la arquitectura romana. Se montó un gran revuelo en las redes sociales, tanto que el boomerang le vino de vuelta cuando la cuenta WHO DID IT FIRST? encontró que uno de sus collares más icónicos, en los que se puede leer la palabra SEX, ya lo subió a la pasarela en 1989 Vivienne Westwood