Victoria Beckham luce antes que nadie su colección resort

Etiquetas

Hace solo unos días que salió a la luz la colección resort de Victoria Beckham y la diseñadora no ha aguantado las ganas de lucir sus creaciones y ya se ha paseado por Nueva York con dos looks 100% Victoria Beckham.

La diseñadora impregna de toda su personalidad cada una de sus colecciones por eso no es de extrañar que no se resista a estrenar sus creaciones. En los dos últimos días, y aprovechando el lanzamiento de su colección crucero que aun no está a la venta en su web, ha lucido dos looks muy veraniegos.

Dos outfits con dos estilos completamente diferentes, pero igualmente elegantes han sido sus últimas adquisiciones en su armario. Primero estrenó un conjunto de falda tableada y blusa estampada en tonos naranjas y blancos que combinó con unos zapatos abotinados granates, iguales que blancos y los azul turquesa que ha lucido durante los últimos meses.

Su último look es mucho más desenfadado y en cualquier otro momento no nos hubiéramos imaginado a la spice posh vestida de esa guisa: la diseñadora salió a pasear por Nueva York con un conjunto pijamero con estampado de cuadros azules. Eso sí, ella supo llevarlo con mucha elegancia en clave maxi y con tacones.