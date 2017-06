Todos los detalles de los CFDA Awards, los Oscar de la moda

Etiquetas

Los CFDA ya están aquí. Los premios más importantes dentro del mundo de la moda, de ahí que se les conozca como los Oscar de la moda, se celebraron el lunes en el Hammerstein Ballroom de Nueva York y al que acudieron numerosas caras conocidas, Por su alfombra roja hubo tanto glamour que no es de extrañar que se la compare con la de la Gala Met. Y si no te lo crees, mira: Fue una noche de maximalismos y así lo demostraron algunos looks de las famosas. Con siluetas XXL se vistieron las hermanas Olsen, que prácticamente estaba desaparecidas, con looks en 'black & white' que firmaba The Row, una misma línea, Gigi Hadid, que optó por un diseño de la misma firma en color beige compuesto por un vestido y un abrigo y Adriana Lima y Dona Karan, también con looks en blanco y negro.