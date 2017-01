Así son los nuevos diseños de Zayn Malik para Guisseppe Zanotti

Etiquetas

Se ha hecho esperar, pero ya está aquí. Zayn Malik ha creado una colección cápsula junto a Guisseppe Zanotti y por fin podemos ver el resultado de la colaboración que se lleva rumoreando meses que saldría a la luz, pero hemos tenido que esperar hasta 2017 para verla.

En las fotos, Zayn aparece con una imagen muy fresca y va vestido con una chaqueta de cuero, pantalones vaqueros y un par de zapatillas de deporte verdes de estilo militar que diseñó el mismo.

En una entrevista para Vogue, el cantante revela en qué se ha inspirado para sus diseños. "Quería mezclar el estilo de rock 'n' roll con unas botas icónicas pero con colores orgánicos. Creo que la mezcla tiene un toque clásico", ha declarado.

La colección es sencilla y está impregnada de su estilo más personal, como él mismo adelantó. "Para mí la moda y el estilo es muy personal y en vez de seguir las tendencias me gusta mezclar un par de piezas atemporales con lo que me hace sentir bien", contó.

Esta no es la primera vez que el cantante se sienta a diseñar. Debutó en la Gala Met con un diseño de Versace en el que había participado él mismo: un traje negro con unos detalles metálicos para los que se había inspirado en Jax, de Mortal Kombat. "Donatella Versace me pidió que diseñara mi propio look", ha contado en una entrevista para la revista Dazed. "Era demasiado sencillo ponerte solo un traje. Me gusta romper las reglas", apostilló.