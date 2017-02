Los estilos de Vistalegre a examen

Etiquetas

La agrupación política Podemos se está preparando para decidir cuál será el rumbo a seguir, de cara a las elecciones de 2020. Se va a llevar a cabo durante los días 11 y 12 de febrero en el Palacio Vistalegre una asamblea y votaciones para elegir el grupo que liderará la estrategia política a partir del lunes. Vamos a lo que nos interesa, y a analizar los estilismos y los looks de los políticos que están más de moda en el panorama nacional y que han cambios han experimentado Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Tania Sánchez o Irene Montero. ¡Vamos allá! Tania Sánchez La que fuera integrante de Izquierda Unida y ex de Pablo Iglesias, y que es la actual diputada en el Congreso por la formación morada, a parte de haber experimentado cambios de partido, también ha cambiado de look. La conocimos con media melena rubia y una aspecto informal y no muy llamativo y poco a poco, parece que va adoptando un estilo más sobrio e incluso elegante. La política sorprendió a principios de año con un corte de pelo radical que puede recordar al de Mia Farrow o incluso Audrey Hepburn, eso sí, sin renunciar al piercing que lleva bajo el labio y que en repetidas ocasiones ha dicho que "ni aunque llegara a la presidencia del Gobierno, iba a renunciar a él".