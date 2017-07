Etiquetas

Una "importante" representación de empresas joyeras cordobesas acudirá MadridJoya, que se celebrará entre los días 20 al 24 de septiembre en Ifema, ha informado Feria de Madrid en un comunicado.

Córdoba estará presentada a través de empresas como Azzo Plata, CH joyeros; Condevera; Cordobesa de Relojes y Joyas; Díaz y Villar Joyeros; Fapesur; Fidda; Francisco Nuñez Marquez; GYD Jewel Solutions; Hijos de Alfonso Román; Hiper&Plata; Hnos. González Muñoz, Innovaline; Joyasur - Rafael Rodríguez Galiot; Keep Me; Manuel Ruso Jiménez, Merina; No solo en plata; Obrero Joyeros; Pérez Mora; Petrai/La Petra; Rafael Rodríguez y Tagoro Vicente Manzano.

En las nuevas colecciones de la joyería cordobesa los diseños elaborados en oro, brillantes y piedras preciosas compartirán protagonismo con piezas de plata de líneas muy vanguardistas realizadas con piedras de cristal tintado, así como con el sector de industrias afines, que pondrá el acento a la alta calidad de productos para el embalaje de joyería.

MadridJoya se celebrará de forma simultánea a los Salones Intergift y Bisutex, que en su edición de septiembre 2016, congregaron a los sectores del regalo y la decoración; bisutería y complementos de moda, así como la joyería, relojería, platería e industrias afines, en torno a un gran evento que reunió a 1.566 empresas y marcas de 25 países, y recibió la visita de 42.354 profesionales de 75 países.