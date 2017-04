La obsesión de las famosas por llevar transparencias que dejan ver su ropa interior

Etiquetas

Cuando una prenda se pone de moda, por mucho que digamos que no vamos a caer en ella, al final lo hacemos. Puede ser muy exagerada -como los pantalones campana que tanta polémica causaron y que llevó hace unas semanas Sara Carbonero- o incluso poco estética como las camisetas con publicidad de DHL, pero no al final nos acabamos rindiendo a las tendencias. Y eso mismo ha pasado con uno de los looks de la colección primavera verano 2017 de Dior y que llevó por primera vez Bella Hadid.