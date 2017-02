Los 10 peores looks de la historia de los Goya

Etiquetas

Aunque los mejores vestidos nos hacen soñar, al final los que más recordamos son los peores. Y en los Goya no iba a ser menos. Este sábado se entregan los galardones que premian el cine español y, para ir abriendo boca, en Chance repasamos los looks que han hecho historia (para mal) en los Premios Goya.

Paz Vega es una de las actrices con más estilo del panorama nacional, de hecho, Orson Salazar es bastante culpable de que siempre encabece la lista de las mejores vestidas, pero no siempre fue así porque en 2002, cuando estuvo nominada al Goya -y premiada- por Lucía y el sexo, la actriz se enfundó un vestido tan sexy como poco práctico. Era un Hannibal Laguna con el que derrochaba sensualidad, sin embargo, las transparencias le jugaron una mala pasada cuando fue a recoger el galardón y se le vio más de la cuenta.

Casi tan sexy como ella fue Elsa Pataky en 2005. Se decantó por un vestido morado con cuerpo encorsetado que no destacó por su buen gusto, pero su acompañante tampoco estuvo mucho más acertado. Michael Youn, su entonces novio, fue vestido de blanco* ¡y satén! Ahora sí que hubiera estado a la moda (HICE UN TEMA DEL SATÉN, POR SI LO QUERÉIS LINKAR). Ese mismo año también coincidió en la ceremonia con Dafne Fernández, cuando salía con Fernando Verdasco, que pisó la alfombra roja con un look de lo más playero y asimétrico, tanto que se le transparentaba el tanga. Eso sí, intentó ser discreta y era negro.

Quien quiso marcar la diferencia un año después y lo consiguió de pleno fue Carmen Calvo, cuando en 2006 se vistió con un diseño de Agatha Ruiz de la Prada muy colorista.

Con mucho volumen también era el vestido de Cristina Rodríguez de 2010 que era gris y con un estilo arquitectónico que no logró salvar. ¡Y eso que era un Amaya Arzuaga! Pero las it girls también tienen épocas bajas y los mejores ejemplo los tenemos en Penélope Cruz, que en las alfombras rojas siempre acierta, pero no siempre fue así porque en 2003 se enfundó una creación de Chanel color marrón que hoy crearía sarpullidos en la piel de Karl Lagerfeld, y a María Valverde, que en 2007 se vistió con un Josep Font palabra de honor rosa que combinó con unas medias blancas que parecía sacado del vestuario de una obra de teatro.

Un año después Leticia Sabater desfiló por la alfombra verde de aquel entonces con un vestido de tirantes en tonos bronce que se mimetizaba con el color de su piel, tan morena como si hubiera estado pasando un mes en Punta Cana. Conjuntada como la presentadora, fue la Miss España María Reyes, que acudió acompañada por el perro Pancho vestido de esmoquin, que se enfundó un diseño de Ana Locking en black & white con mucho volumen y pelo cardado.