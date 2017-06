La primera tienda en España exclusiva de calcetines se instala en Chueca

Etiquetas

Socks Market, la primera tienda en España sólo de calcetines, se ha instalado en el madrileño barrio de Chueca con más de cincuenta marcas de este complemento de vestir, el 80 por ciento de ellas nacionales, ha informado la marca en un comunicado.

A diferencia de otras grandes capitales europeas como Londres o París, España no contaba hasta ahora con un establecimiento especializado donde poder encontrar reunidos los principales productos, marcas y tendencias del sector. Socks Market se ubica en calle Gravina 12. Sus creadores son dos emprendedores, un fontanero y un periodista, que engrosaban las listas del paro y decidieron poner en marcha su idea.

Entre los casi mil modelos diferentes de calcetines se apuesta de manera decidida por el mejor diseño y el talento español reservando hasta un 80 por ciento de su espacio a marcas de origen nacional.

Sockaholic, Mr. Fleming, Socketines, Hop Socks, Jimmy Lion, Sock'm, Thunders Love, Socku, Mr. López, Parachanclas, Rawsoxltd, Lemonuts, Pacific and Co y así hasta más de treinta marcas nacionales conviven con marcas internacionales de reconocido prestigio como las estadounidenses Stance, Huf o Sock It to me, las británicas The London Sock Company o United Oddsocks, la francesa Bonne Maison o la alemana Wigglesteps, entre otras.

LOS CALCETINES PARA VIAJAR AL ESPACIO

El pasado año la Agencia Espacial Europea, propuso a varias empresas internacionales de diseño de moda un reto: diseñar prendas de vestir para los astronautas respetando la confluencia entre el estilo y los necesarios requerimientos técnicos que preservarán la seguridad y comodidad necesaria para la movilidad en el espacio. La empresa canaria Sock'm se llevó el gato al agua y sus calcetines serán los que utilicen en su aventura los primeros turistas espaciales.

Este proyecto encaja perfectamente con el ADN de Socks Market y por eso, durante los próximos dos meses, la tienda física expondrá uno de los seis únicos prototipos existentes en el mundo de los calcetines que llevarán al espacio los primeros turistas espaciales para que todos aquellos que tengan curiosidad puedan apreciar el resultado de las técnicas empleadas en la confección de estas prendas, así como hacerse con un par de la versión" terrestre" del prototipo.