Así es la línea de ropa de Ivanka que en breve se venderá en la Casa Blanca

"Salgan y compren cosas de Ivanka. Yo voy a salir y comprar algo". Los 20 días que lleva Donald Trump en la Casa Blanca están dando para mucho, Y es que no hay día en el que el magnate o algún miembro de su gabinete no monte alguna. ¡Ahora nos quieren vender desde la Casa Blanca una línea de ropa!¡La morada del hombre más poderoso de la tierra convertida en una agencia de publicidad... O en una pasarela! Y la marca de ropa es, adivina, adivinanza... la de la hija del Presidente: Ivanka Trump.

Kellyanne Conway, consejera de Trump es quién ha defendido los comentarios del mandatario contra Nordstorm, cadena que ha dejado de vender ropa de dicha marca y ha dicho: "Salgan y compren cosas de Ivanka. Yo voy a salir y comprar algo".

Si el miércoles Donald Trump escandalizó al mundo por atacar a la marca por prescindir de los diseños de su hija Ivanka, este jueves, una de las principales asesoras del presidente estadounidense ha pedido al público que compre ropa de la marca de la hija mayor del mandatario. "Es un línea de ropa maravillosa. Yo tengo algunas prendas. Le voy a dar publicidad gratuita. Salgan y compren (ropa de Ivanka)", ha dicho Conway en una entrevista con el canal Fox News, emitida desde la sala de prensa de la Casa Blanca.

Conway, cuyo sueldo está a cargo de los contribuyentes estadounidenses, ha dicho que Ivanka es una "exitosa empresaria" y "una defensora del empoderamiento de la mujer y de la presencia de la mujer en el trabajo".

Por su parte, el presidente estadounidense ha utilizado la red social Twitter este miércoles para criticar a Nordstorm por tratar "injustamente" a su hija al retirar su marca de ropa, medida que la empresa justifica por las decepcionantes ventas de la línea Ivanka.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!