La revolución de la tendencia Cenicienta

Hace dos años la reina Letizia apareció en la comunión de la infanta Leonor con un look impecable. La soberana dio una lección de estilo con su vestido verde aguamarina y el abrigo beige a juego, además, la melena ondulada le aportaba un toque diferenciador y elegante, pero los auténticos protagonistas de su 'look' fueron los zapatos, que entonces calificamos como de Cenicienta, con los que remató el 'outfit'. Eran una creación de Magrit, su firma de zapatos fetiche, y estaban creados con PVC. Hasta entonces nunca antes la esposa de Felipe VI había lucido algo igual y era de las pocas españolas que se había atrevido con la tendencia Cenicienta.

Unos zapatos diferentes, era un toque de sofisticación en un 'look' muy formal, una forma de llevar la tendencia sin errar y a la que se sumaron otras 'influencers' e 'it girls'. Sin embargo, hasta esta primavera esta moda no ha ido más allá, cuando se ha vuelto más loca, casi extremista de la mano del gigante de la moda británica Topshop.

A principios de temporada, la firma consiguió que la red se dividiera con unos vaqueros con las rodilleras de plástico, una moda que pocos entendieron y un mes después los otros pantalones de Topshop vuelven a estar en boca de todos. Estos son aun más extremistas porque están confeccionados con solo con PVC, un material no muy cómodo para las altas temperaturas de los meses que se nos acercan.

Pero estos pantalones no ha sido una única prenda que ha estado en el punto de mira en los últimos meses y las Kardashian tienen mucho que ver con ello. Kim, Kylie y Kendall lucieron unas botas 'over the knee', un diseño original de Kanye West, que también incendiaron las redes. Aunque cuando las Kardashian posaban con ellas parecía que sus pies y sus piernas no sabían lo que era el sudor, algunas revistas de moda publicaron cuál era la verdadera cara de las botas del clan.