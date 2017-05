La Junta lanza 'Andalucía, Huella Universal' para vertebrar una oferta sobre recursos Patrimonio de Humanidad

Etiquetas

El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, ha presentado este viernes en Córdoba el nuevo proyecto 'Andalucía, Huella Universal', una iniciativa impulsada por la Junta con el objetivo de vertebrar una oferta turística en torno a las ciudades y recursos de la comunidad declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y reforzar así la competitividad del destino especialmente en el segmento cultural.

Durante este acto, el consejero ha estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín; las tres alcaldesas de las ciudades andaluzas Patrimonio de la Humanidad, como son Córdoba y las jiennenses Úbeda y Baeza, en este caso Isabel Ambrosio, Toñi Olivares y Dolores Martín, respectivamente, así como la secretaria general para el Turismo, Susana Ibáñez, y representantes del sector empresarial y de entes promocionales a nivel local, provincial y regional.

Al respecto, Francisco Javier Fernández ha incidido en que "Andalucía atesora un patrimonio extenso, tanto material como inmaterial, propiciado por la confluencia de múltiples pueblos y civilizaciones a lo largo de la historia que han dejado una amplia herencia, tanto en la forma de entender la vida y en las expresiones culturales, como en los recursos arquitectónicos, monumentales, e incluso naturales".

En este sentido, la nueva marca se inspira en estos valores y aúna las palabras 'Huella', por la impronta que deja Andalucía como territorio que ha acogido culturas de gran trascendencia en la historia de la civilización, y 'Universal', por el reconocimiento internacional de gran parte de los recursos que alberga la comunidad, incluidos en el listado de bienes Patrimonio Mundial de la Unesco.

Así, el consejero ha apuntado que con esta orientación el proyecto 'Andalucía, Huella Universal' actuará como "un hilo conductor que permitirá, por un lado, mejorar la difusión y puesta en valor de este legado y, por otro, articular un producto diferenciado y competitivo a partir de estos espacios, que dará respuesta a las nuevas tendencias de la demanda turística basada en la búsqueda de experiencias".

El proyecto tiene una vocación regional y comenzará en una primera fase con las tres ciudades andaluzas Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, al tiempo que incluye el desarrollo de acciones promocionales y de 'marketing', y el diseño de productos turísticos específicos vinculados a estos recursos, además de una programación de actividades de formación y de gestión destinada al empresariado local.

Mientras, Fernández ha subrayado "la colaboración estrecha" con las tres ciudades en el diseño del programa y de las líneas de actuación para poner a disposición de los turistas y de los ciudadanos en general todo este patrimonio, bajo criterios de sostenibilidad, y considera "fundamental la participación del tejido empresarial y de las pymes, que son quienes se van a ver directamente beneficiadas por este proyecto".

ACCIONES CONCRETAS

Como acciones concretas, la iniciativa contempla actividades de difusión en ferias especializadas, misiones comerciales, acciones al consumidor, foros, acuerdos con operadores, así como viajes de familiarización para agentes de viajes, medios de comunicación y prescriptores. También incluye la elaboración de material audiovisual, de folletos digitales y en papel, y de 'portfolios' de productos orientados a los profesionales.

Entre los recursos listados por la Unesco se encuentran el centro histórico de Córdoba; los Conjuntos Renacentistas de Úbeda y Baeza en Jaén; la Alhambra, Generalife y Albaicín en Granada; la Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla; el Parque Nacional de Doñana en Huelva; los Dólmenes de Antequera (Málaga); el Flamenco; la Fiesta de los Patios de Córdoba, y la Cal Artesanal de Morón de la Frontera (Sevilla).

"RECURSO TURÍSTICO DE PRIMERA"

Por su parte, la alcaldesa de Córdoba ha resaltado que supone "un distintivo" que "hablar de la huella, el patrimonio, en el que estas tres ciudades tienen elementos muy considerables", al ser "herederas de una herencia patrimonial construida a lo largo de muchas civilizaciones y que hoy es un recurso turístico de primera".

Igualmente, Ambrosio ha señalado a "las dificultades para gestionar y contar con todas las necesidades, no solo para los vecinos, sino para los visitantes, que hay en las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad, que no son iguales, que quien no tiene" los elementos patrimoniales.

De este modo, ha agradecido "la sensibilidad de la Consejería de Turismo y del resto del Gobierno andaluz para establecer una línea de trabajo para reforzar, no sólo en promoción de la etiqueta como Ciudades Patrimonio de la Humanidad, sino para seguir avanzando junto con la colaboración de entidades privadas para ofertar mayor conjunto de actividades y de oportunidades para un sector tan importante, como es el del turismo".

Asimismo, la alcaldesa de Úbeda ha expresado que las tres ciudades son "únicas y diferentes" y que aportan "una gran riqueza para la comunidad", al convertirse "en un motor económico, social, turístico y cultural", a lo que ha añadido que "para seguir impulsando y trabajando para que las tres ciudades sigan teniendo la relevancia en el futuro se necesitan dos cosas", como es "fortalecer todavía más las sinergias" y "el apoyo del gobierno andaluz".

Por ello, ha aseverado que la presentación de esta marca es "muy importante", porque "supone un respaldo para engrandecer a las ciudades". A su juicio, "va a tener una gran influencia en el futuro", después de que las tres basan su atractivo turístico en "segmentos como el cultural y monumental, que cada día crecen de una manera impresionante".

Y la alcaldesa de Baeza ha declarado que en esta jornada "se sientan las bases para un proyecto que hace tiempo se persigue", de forma que "hoy empieza a conseguirse la primera de las metas" al tener "la posibilidad de utilizar este distintivo tan importante, que premia a las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad, para utilizarlo y confluir con sinergias", de cara a "un futuro potente".

Además, ha asegurado que "las buenas cifras del turismo son el resultado de saber hacer bien las cosas en el cuidado del Patrimonio y la sensibilidad de los ciudadanos", que este viernes "se ven reforzadas por la sensibilidad de la Junta de Andalucía", siendo "la comunidad con más ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad", ha elogiado.