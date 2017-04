CIUDAD RODRIGO, EN EL CUPÓN DE LA ONCE

Etiquetas

Ciudad Rodrigo es el motivo del cupón de la ONCE del domingo 30 de abril, perteneciente a la serie ‘Nuestros pueblos más bonitos’. Cinco millones y medio de cupones difundirán la belleza arquitectónica de esta localidad salmantina.El cupón ha sido presentado por María Ángeles Ruano García, directora de la ONCE en Salamanca, y Juan Tomás Muñoz Garzón, alcalde de Ciudad Rodrigo.Ciudad Rodrigo, primitivo castro wetón fortificado, fue conquistada por los romanos, que dejaron las tres columnas que forman su escudo. Tras ser destruida en las invasiones bárbaras, resurgió y, tras un intento de repoblación en tiempos de Alfonso VI a cargo del Conde don Rodrigo, del que toma su nombre, se repobló el año 1161 por Fernando II de León.Los siglos XV y XVI fueron los de mayor esplendor. Se construyen monumentos religiosos, además de palacios y casas solariegas (algunas aún se conservan). Entre los monumentos religiosos destacan la Catedral, la Capilla de Cerralbo (herreriana), la iglesia de la Venerable Orden Tercera (neoclásica) o la iglesia de San Pedro-San Isidoro, con una mezcla de estilos.Destacan también la Casa de los Águila, el palacio del primer Marqués de Cerralbo y la Casa de los Castro, además del Ayuntamiento o la antigua Audiencia y el castillo (hoy Parador de Turismo). La serie de cupones ‘Nuestros pueblos más bonitos’ comenzó el domingo 29 de noviembre de 2015 y está prevista su finalización a lo largo del año 2017. Estas localidades ilustrarán los cupones de la ONCE de los domingos.El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE, 'www.juegosonce.es'.