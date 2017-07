Carmena critica al PP que no desokuparan el Palacio de la Infanta Carlota, algo que "se debió hacer en su momento"

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha criticado al PP que cuando llegaron al gobierno se encontraron con el Palacio de la Infanta Carlota, en la calle Luna, en Malasaña, okupado "desde hace muchísimo tiempo" siendo el Ejecutivo de Ahora Madrid el que está planteando revertir esta situación, "que se debió hacer en su momento y no se hizo".

"Lamento haber encontrado el Palacio de la Infanta Carlota okupado desde hace muchísimo tiempo y ahora planteamos la desokupación que se debió hacer en su momento y no se hizo", ha afeado a la bancada del PP en la comisión de Cultura, donde la edil Isabel Rosell ha preguntado por la situación de distintos inmuebles.

Rosell se ha manifestado a favor de la Fundación Sandretto y su labor de promoción de la creación actual. Esta fundación podría instalarse en la Nave 9 de Matadero con una futura cesión. Lo que critica el PP es la negociación "con poca transparencia" que se viene haciendo desde hace dos años.

"Lo que no aceptamos es que mientras estudian la concesión directa de la Nave 9 de Matadero a la fundación italiana consientan la okupación ilegal del edificio del Paseo del Prado adjudicado a la Fundación Ambasz. No es justificación que sigan sin mover un dedo", ha criticado la edil del PP, que ha sostenido que ambas fundaciones tienen "los mismos derechos" que la embajada de México, a la que se ha cedido por 50 años un palacete en la calle Alberto Aguilera.

Carmena ha criticado a la concejala del PP que la pregunta elevada a la comisión nada ha tenido que ver con su argumentación y todo dentro de "un estilo que no ayuda a gobernar" y "vetusto". "¿Por qué dice que no hemos llevado a cabo nada para recuperar el patrimonio del Ayuntamiento? No es cierto", le ha contestado sobre la okupación del Paseo del Prado 30 por La Ingobernable.

La regidora le ha recordado que está en marcha un procedimiento judicial abierto por un juzgado de instrucción, que está por encima del administrativo, y que el Ayuntamiento "está llevando a cabo todos los procedimientos que la ley indica".