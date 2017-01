Carmena quiere rodear el monumento de 'El abrazo' con un jardín: "Acabará habiéndolo"

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha mostrado su deseo de que el monumento de 'El abrazo', de Juan Genovés, se rodee con un jardín, algo que todavía no ha conseguido pero que se ha comprometido a lograr.

"Me desespera que todavía no haya conseguido que en la zona del monumento de 'El abrazo', símbolo de lo que debe ser Madrid, la ciudad del abrazo y de la paz, no haya todavía un jardín pero acabará habiéndolo", ha afirmado cuando se cumplen 40 años de la matanza de los Abogados de Atocha.

Carmena ha sido una de las tres protagonistas de la presentación del libro 'Cristina, Manuela y Paca. Tres vidas cruzadas entre la justicia y su compromiso', de la editorial Península, junto con Cristina Almeida y Paca Sauquillo.