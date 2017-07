La Comisión de Patrimonio decide este viernes si eleva a pleno la protección de Sa Feixina

Etiquetas

La Comisión Insular de Patrimonio Histórico se reúne este viernes en convocatoria extraordinaria y urgente para decidir si eleva o no a pleno del Consell de Mallorca la declaración del monumento de Sa Feixina como Bien Catalogado.

En el encuentro, que dará comienzo a las 09.30 horas en La Misericordia, la Comisión deberá valorar la propuesta aprobada por la ponencia técnica de Patrimonio el miércoles.

En ella, se analizaron los informes solicitados por la Comisión de Patrimonio el 13 de junio, a la primera propuesta, también favorable, presentada por la ponencia el 7 de junio.

Concretamente, se estudiaron los informes presentados por el Institut d'Estudis Baleàrics, el Ayuntamiento de Palma y el jefe de Patrimonio del Consell de Mallorca. No obstante, no se pudo analizar el de la Universitat de les Illes Balears (UIB) por no estar finalizado.

La propuesta recibió cuatro votos a favor, ocho abstenciones y dos en contra.