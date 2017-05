MADRID. LAS CIGÜEÑAS ‘YOUTUBERS’ DE ALCALÁ RECIBEN MÁS DE 250.000 VISITAS EN TRES MESES

Etiquetas

La segunda temporada de la ‘webcam’ que emite en directo la vida privada de las cigüeñas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) ha batido récords con más de 250.000 visualizaciones en los tres últimos meses a través de ‘www.seo.org/webcamciconia’.Además de las visualizaciones directas, la webcam ‘Ciconia’ (en referencia al nombre científico de la cigüeña blanca) ha generado unos 80 vídeos con los momentos más significativos de la vida privada de la pareja que anida en el ayuntamiento alcalaíno, más de 4.000 comentarios y más de 2.000 interacciones, según destacó hoy SEO/BirdLife. España reúne al 69% de las visitas, pero la ‘webcam’ ha generado interés en otros países porque se han registrado más 26.000 visualizaciones en Polonia, más de 13.000 en Chequia, algo más de 7.000 en Alemania, unas 4.500 en Estados Unidos y menos de 3.000 en Rusia. Además, ha cruzado el Atlántico hasta Venezuela, México o Colombia, e incluso ha llegado a Japón, donde se han registrado unas 1.000 visitas. Las imágenes de la crianza en el nido de Alcalá de Henares no sólo han sobrevolado YouTube, sino también el resto de redes sociales, generando así miles de interacciones. Los técnicos de SEO/BirdLife destacan el papel de acompañamiento que realizan las cigüeñas a personas que, por diferentes motivos, no disponen de movilidad o capacidad para avistar estas aves de cerca y su creciente uso en colegios, donde se emplea como una ventana para acercar la naturaleza a los escolares. SEO/BirdLife indicó que aún quedan grandes momentos en la webcam ‘Ciconia’, como los primeros vuelos y la partida del nido del cigoñino (cría de cigüeña), que fue anillado hoy. Entonces se dará por concluida la temporada de emisiones de este año. A pesar de que el acceso a alimento y el buen tiempo han hecho que muchas parejas de cigüeñas aniden de forma permanente en la región de Madrid, los ejemplares más jóvenes suelen realizar la migración en invierno en sus primeros años de vida. Es probable que el pollo de este año cruce el Estrecho hasta Marruecos o el África subsahariana y regrese a la península a partir de su segundo año de vida.PATRIMONIO NATURALLas cigüeñas 'youtubers' son un ejemplo del buen estado de conservación de la población de cigüeñas de Alcalá de henares. De hecho, su núcleo urbano cuenta con una de las mayores densidades del ave en la Comunidad de Madrid, ya que más de 130 nidos se pueden contemplar en todo el municipio.Para garantizar la convivencia de la biodiversidad urbana de la localidad cervantina con su patrimonio histórico, el Ayuntamiento cuenta incluso con una ordenanza que regula la protección y gestión de los nidos. Entre otras acciones, la norma regula la colocación nidos-cesta artificiales allí donde es necesario o la recogida de los pollos caídos del nido o heridos. Además, se realizan actividades específicas de educación y sensibilización.En el casco urbano de Alcalá no sólo habitan cigüeñas, según SEO/BirdLife. También es posible avistar otras especies protegidas y emblemáticas como el halcón peregrino o el cernícalo primilla, además de un gran número de gorriones, golondrinas, grajillas o vencejos.