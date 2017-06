Málaga estudiará cómo quitar las obras de Invader y si se pueden conservar en otros espacios

Etiquetas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este viernes que desde el Ayuntamiento estudiarán lo que dice la Junta de Andalucía sobre cómo retirar las obras del artista Invader de edificios del centros histórico de la capital, tal y como les ha solicitado la administración regional; y ha apuntado que, además, verán si es posible conservarlas en otros espacios de la ciudad no protegidos.

Así se ha pronunciado De la Torre, en declaraciones a los periodistas, preguntado por la petición realizada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de que retire 15 mosaicos en las fachadas de distintos inmuebles integrantes del Bien de Interés Cultural (BIC) del Conjunto Histórico de Málaga, teniendo dos ellos la consideración de Monumento Histórico: el Palacio Episcopal y el Palacio de Salinas.

El regidor ha recordado que "era competencia de la Junta" decidir sobre esto, apuntando que no sabe "si en el escrito, supongo que dirigido a nosotros, la Junta dice cómo se hace, porque en un edificio protegido cualquier actuación que se haga de poner o quitar debe tener alguna norma o criterio técnico".

"Primero vamos a ver qué dicen sobre cómo hacerlo, podemos preguntarlo también, porque no vayamos a hacer una cosa y nos digan lo ha hecho usted mal o cosas de ese tipo", ha explicado De la Torre, quien, no obstante, ha señalado que "vamos a cumplir como he dicho con lo que ha planteado la Junta".

Al mismo tiempo, ha dicho que "hay en la ciudad unas obras de este artista que debemos pensar de qué manera en espacios que no haya incompatibilidad por el grado de protección del edificio, puedan estar", recordando que "ha habido gente que se ha pronunciado a favor de ello a lo largo de estos días". Por lo que ha señalado que verán "cómo podemos hacer compatible ese hecho".

"Actuaremos con el tiempo, la prudencia y el sentido de visión global, respecto a cómo conservar en otros espacios de Málaga esas obras que el artista Invader ha querido regalar a la ciudad, pero desde el punto de vista formal no ha hecho adecuadamente en cuanto a quién tiene competencias en materia de patrimonio en nuestra región", ha apostillado.