El PP acusa al Ayuntamiento de "no hacer nada" para evitar el deterioro de los Sotos de la Abolafia

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Córdoba Laura Ruiz ha culpado este jueves al gobierno municipal de PSOE e IU de "no hacer nada" para evitar el deterioro del monumento natural de los Sotos de la Albolafia y de su entorno, en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba, incluidos los molinos históricos existentes, al dejar proliferar sin control la vegetación, incluyendo especies invasoras que están dañando este espacio natural.

En rueda de prensa, Ruiz ha explicado que los Sotos de la Albolafia presentan "una vegetación desmesurada e invasora, no autóctona, que se está comiendo toda la ladera del río y también está dañando" el Molino de la Albolafia, lo cual se debe a que "no se ha producido un mantenimiento continuado", hasta el punto de que "desde la orilla del río no se puede ver la lámina de agua", pero es que tampoco se puede ver "la Mezquita-Catedral ni el Palacio Episcopal", desde la orilla opuesta.

De igual forma, "al crecer de esta forma tan descontrolada la vegetación tampoco deja ver los tres molinos" de la zona de los Sotos de la Albolafia, es decir, el Molino de Téllez, el Molino de Enmedio y el Molino de la Albolafia, resultando que, además, en este último caso, "las raíces y las ramas están prácticamente dañando la estructura del molino", a lo que se suma la "falta de limpieza, que hace que aniden palomas y haya basura", todo lo cual "va degradando la noria" del molino, que data de "época romana y que es el símbolo de la ciudad".

La responsabilidad de esto, según ha insistido la edil del PP, es el gobierno municipal de PSOE e IU, que "no ha hecho absolutamente nada por este entorno" en los años ya transcurridos del presente mandato, en contraste con lo hecho por el gobierno del PP en el anterior mandato, cuando "sí que se prestó atención a esta zona medioambiental, sí que se cuidó, pues, de hecho, hubo una serie de actuaciones", por parte de la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en base a "una negociación" con el Ayuntamiento, que también intervino directamente.