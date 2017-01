El PP exige a la Junta "premura" para atajar los problemas estructurales y de humedad de la Catedral

Etiquetas

El parlamentario andaluz por el PP de Málaga Antonio Garrido ha exigido este lunes a la Junta de Andalucía que "actúe con premura para atajar los problemas estructurales y de humedades que presenta la Catedral de Málaga", señalando que "hay que intervenir ya para acometer el arreglo del monumento más visitado de la ciudad y el de mayor valor artístico en su conjunto".

Así lo ha destacado Garrido en rueda de prensa, donde ha pedido a la Consejería de Cultura y a la Comisión de Patrimonio que "se apliquen en el estudio del Plan Director para resolverlo lo antes posible", indicando que su aprobación, bien total o bien negociando algunos aspectos, es "fundamental" para actuar al respecto de manera coordinada y sin improvisaciones.

El parlamentario andaluz, que ha informado de que el grupo 'popular' ha registrado una iniciativa parlamentaria cuestionando a la Consejería de Cultura sobre qué medidas va a tomar en este sentido, ha subrayado que "este Plan Director planteado por el Obispado para determinar las debilidades del edificio nos parece fundamental para resolver el problema de las humedades y las bolsas de agua que se acumulan en el techo de la catedral, por lo que debe ser estudiado y acometido sin dilación en el tiempo", ha insistido.

En este sentido, ha señalado que desde el PP abogan por un tejado a dos aguas, entendiendo que se trata de "un recurso eficaz y no tan costoso como otros", aunque han apuntado que "aplaudimos que se planteen nuevos métodos y propuestas para que puedan ser valoradas y se alcance la mejor solución posible".

En este punto, el diputado autonómico ha defendido que las comisiones de patrimonio deben ser "más ágiles" para resolver con mayor prontitud los problemas que se plantean, al tiempo que ha propuesto que sus miembros se renueven y no ocupen cargos vitalicios, entendiendo que "es bueno que estos puestos roten incluso con funcionarios de la propia Consejería de Cultura".

Por último, Garrido ha advertido de que, "si bien el edificio no se encuentra actualmente en peligro, sí podría estarlo en un futuro si no se toman las medidas definitivas para solventar las humedades y los problemas estructurales que plantea", argumentando que "los hitos planteados hasta el momento, entre los que se hablaba incluso de una segunda piel en paralelo a la base, no han funcionado, por lo que debemos abordar el problema de una manera seria", ha recalcado.

Ha añadido que es fundamental que "todo lo que sirva para potenciar la seguridad y conservación de este bien patrimonial de malagueños y andaluces se ejecute cuanto antes para que el edificio y su estructura ganen ya, tras años de intentos fallidos por resolver este problema crónico", indicando que desde el grupo 'popular' en el Parlamento seguirán "de primera mano" este proceso "para evitar nuevas demoras e instar a que se ejecute lo antes posible".