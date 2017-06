El PP pide medidas para aliviar el "sofocante calor" en los accesos de la Alhambra

Etiquetas

El PP va a pedir en el próximo pleno del Ayuntamiento de Granada que el alcalde, Francisco Cuenca (PSOE), como vicepresidente del Patronato de la Alhambra, adopte "de manera urgente" medidas para aliviar la situación por la que pasan las aproximadamente 10.000 personas que visitan cada día el monumento nazarí y que, tanto en las taquillas como en la entrada a los palacios, se ven obligados a guardar cola bajo un "calor sofocante" porque "no tienen toldos bajo los que guarecerse".

En el mismo sentido, el PP ha indicado en un comunicado que formulará una pregunta en el Parlamento, puesto que las competencias sobre la Alhambra son de la Administración autonómica.

La portavoz del grupo municipal del PP, Rocío Díaz, y la parlamentaria Marifrán Carazo han mantenido una reunión de trabajo con directivos de la Asociación de Guías Intérpretes del Patrimonio de Granada, un colectivo que tiene cien años de vida y agrupa a casi 200 profesionales que son, en palabras de las dirigentes populares, "los que mejor conocen el monumento y los embajadores ideales de la ciudad para quienes lo visitan".

Una de las principales reivindicaciones de la asociación es la instalación de una estructura de toldos tanto en la entrada a los palacios como en la zona de taquillas, algo que "ya lo han solicitado varias veces al patronato, pero no han recibido respuesta", han lamentado las populares.

"Mientras tanto, tanto ellos como quienes vienen a ver la Alhambra tienen que estar aguantando un calor terrible", han subrayado Díaz y Carazo, quienes entienden "que es obligación del patronato hacerle la estancia lo más agradable posible al visitante y también mejorar el día a día de quienes trabajan allí"

Otra de las propuestas recogidas es el "urgente arreglo" del torno de salida del Generalife, que lleva un mes roto. "Es un punto por el que pasan unas 7.000 personas al día y del cual la dirección ya sabe que no funciona y también que hay otro fallo que produce aglomeraciones en un lugar muy estrecho donde se juntan los que entran y los que salen, en concreto la barrera del 'parking', que está siempre bajada y no tiene ninguna utilidad", han indicado la concejal y la parlamentaria, que han lamentado que los responsables "saben todo eso pero no hacen nada por arreglar la situación".

Asimismo, han destacado que también en el Generalife, desde principios de año se está produciendo otro problema que "tiene fácil solución", y es el hecho de que esté prohibido acceder a ese recinto con carritos de bebés, pero "no se ha habilitado" ningún lugar específico y protegido para custodiarlos.

"Eso tampoco es ponerles las cosas fáciles a los padres que van allí con sus niños pequeños, que tienen que dejar el carrito en cualquier parte y sin la seguridad de que alguien va a cuidar de ellos", han recalcado.

En relación con los carritos de bebés, los guías han advertido de que hay un problema añadido y nada desdeñable, "pues para recogerlos tras ver el Generalife, el visitante debe cruzar de nuevo los jardines hasta la entrada, un trayecto especialmente penoso cuando se está a cuarenta grados, como es el caso", han continuado las populares.

Por lo demás, Rocío Díaz y Marifrán Carazo también han coincidido con los guías en que sería una "buena idea" adelantar el horario de apertura de la Alhambra a las 8,00 horas, "porque así se beneficiaría a los turistas chinos y japoneses, que acostumbran a madrugar mucho y suelen tener un calendario de actividades turísticas muy apretado".

De la misma manera, han señalado que podría ser "acertado" que el monumento no cerrara entre las 20,00 y las 22,00 horas, cuando reabre para las visitas nocturnas. "No se entiende por qué se está perdiendo ese margen, cuando se podría aprovecharlo", han finalizado.