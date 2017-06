El PSOE cree que "no es el lugar más adecuado" la intervención de Invader y piden que se cumplan las ordenanzas

Etiquetas

El viceportavoz del grupo municipal socialista Daniel Pérez ha considerado que "no es el lugar más adecuado" el mosaico del artista Invader en la fachada del Palacio Episcopal, catalogado Bien de Interés Cultural (BIC). Además, desde el PSOE han insistido en que se hagan cumplir las dos ordenanzas municipales, la de convivencia y la de limpieza.

"Esperamos que se haga ese informe de Patrimonio que le corresponde a Cultura de la Junta y que si ha cometido delito o infracción que se tomen las medidas adecuadas", ha valorado Pérez, después de que el Obispado de Málaga, ante la instalación de un mosaico del artista Invader en la fachada del Palacio Episcopal, catalogado como BIC, haya realizado un requerimiento formal ante el Ayuntamiento de la capital y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la retirada de la obra.

En este punto, el viceportavoz municipal socialista ha dicho que, como malagueño "a mi me puede gustar la gitanita, porque es bonita, pero si nos ponemos serios no es el lugar más adecuado donde la han instalado".

Al respecto, ha considerado que "porque en un entorno de un BIC, no se entiende que se pueda poner ningún tipo de cartel o de anuncio, y en este caso esto es un anuncio, es una imagen de una campaña publicitando unas obras de arte que se llevarán a cabo en una exposición en próximos días". "Creemos que no es el lugar más adecuado", ha sostenido.

Es más, ha insistido en que "no se tendría que haber instalado este tipo de logotipo, imagotipo o imágenes sin tener una autorización porque se está incumpliendo y, posiblemente, la Policía también tendría que abrir expediente sancionador, por no haber contado con permisos para instalar estas imágenes".

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, María del Carmen Moreno, ha recordado que hay dos ordenanzas que lo regulan, como son la de limpieza y convivencia. "Aquí no dejamos a los grafiteros que no tienen autorización hacer nada, y estamos hablando que lo hace en un BIC", ha añadido.

"El Ayuntamiento debe de actuar y no esperar a lo que tiene que hacer la Junta, que tiene que hacer lo que le corresponde en sus competencias", ha concluido.

HOTEL DE MONEO

Por otro lado, tras ser cuestionado sobre la nueva oferta del promotor del hotel de Moneo para salvar el proyecto, Moreno ha dicho que "verlo con buenos ojos no lo podemos ver", recordando que "hemos dicho desde primer momento que empezó a fallar la empresa en sus pagos, que el convenio tenía todos los motivos por esos impagos de ser resuelto".

Por ello, ha continuado, "podrán dar una propuesta; Ciudadanos decir sí, pero nosotros seguimos en posición de que no se ha cumplido, se le han dado prorrogas, que además no creemos que se le podían dar a ningún otro ciudadano, y nosotros no vamos a estar ahí, con nosotros no van a contar", ha concluido.