La ponencia de Patrimonio insiste en declarar Sa Feixina como Bien Catalogado

Etiquetas

La ponencia técnica de Patrimonio, reunida este miércoles con carácter de urgencia, ha aprobado volver a elevar a la Comisión de Patrimonio la propuesta de declarar como Bien Catalogado al monumento de Sa Feixina.

Este encuentro extraordinario ha servido para analizar los informes solicitados por la Comisión de Patrimonio, el pasado 13 de junio, a la primera propuesta, también favorable, presentada por la ponencia el 7 de junio.

Concretamente, se han estudiado los informes presentados por el Institut d'Estudis Baleàrics, el Ayuntamiento de Palma y el jefe de Patrimonio del Consell de Mallorca. No obstante, no se ha podido analizar el de la Universitat de les Illes Balears (UIB) por no estar finalizado.

En esta ocasión, los votos a favor han sido cuatro, uno menos que en la primera votación de la ponencia, al caer el respaldo del jefe de servicio de Patrimonio Histórico, que ha decidido abstenerse.

En cambio, sí que se han mostrado favorables de su catalogación la entidad ARCA, el Obispado de Mallorca, el jefe del servicio jurídico de Patrimonio y el Colegio de Arquitectos Técnicos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma y la directora insular de Patrimoni, Kika Coll,han votado en contra de la declaración del monumento. El resto, ocho votos, han sido abstenciones.

Este viernes, 14 de julio, se reunirá de urgencia la Comisión de Patrimonio para analizar la propuesta y determinar si finalmente eleva a pleno la propuesta, para que sea este último quien decida si Sa Faixina debe ser declarado Bien Catalogado.