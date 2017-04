El Santo Cáliz de València se abre al mundo con el estreno del documental estadounidense 'Reinos de reliquia'

Etiquetas

El Santo Cáliz de la Última Cena, que se venera en la Catedral de València, protagoniza un capítulo de la serie documental estadounidense 'Relic Kingdoms' (Reinos de reliquia) que se ha estrenado esta semana en plataformas digitales en coincidencia con el Jueves Santo, la "fecha clave" para la copa de la que bebió Jesucristo según la tradición cristiana. El largometraje tendrá su puesta de largo definitiva con un acto en València en octubre.

Bajo el título 'The one, the only, Holy Grail' (El único Santo Grial), el programa recorre a lo largo de 50 minutos la importancia de esta reliquia "para todo el mundo y para los valencianos", a partir de entrevistas a expertos en arte e historiadores e imágenes del interior de la Seo, según han informado a Europa Press fuentes de la organización del proyecto.

Con la elección del Santo Cáliz como una de las diez reliquias más importantes del mundo, el director de la producción, el estadounidense Paul Perry, recoge el "apoyo" del Vaticano a este objeto custodiado en València desde el siglo XV y oculto en Carlet durante la Guerra Civil.

'Relic Kingdoms' rodó este episodio en octubre de 2015 en la capital del Turia y exhibe la historia de la reliquia y su importancia para la humanidad, "tanto para creyentes como para no creyentes", y su repercusión "más fuerte en el exterior que en España", destacan los responsables. En definitiva, muestra "lo que significa para el mundo y especialmente para los valencianos como reliquia, turismo, símbolo y fe".

Para ello, el documental cuenta con las visiones de expertos como Felipe Garín, que analiza el reflejo de la reliquia en el universo del arte; o el director de L'Iber. Museo de los soldaditos de plomo, Alejandro Noguera, con un recorrido histórico; así como del diseñador valenciano Francis Montesinos, que se inspiró en la copa para su colección de ropa 'Reliquiari' y recibió en 2013 la Cruz del Santo Cáliz. El relato está conducido por el presentador de televisión portugués Carlos Evaristo.

La organización del proyecto ha agradecido especialmente la colaboración del Arzobispado de Valencia mediante varias entrevistas en el filme --la principal a Jaime Sancho, director del Museo Catedralicio-- y la cesión del espacio de la Seo para la grabación.

'The one, the only, Holy Grail' también exhibe al público internacional otras reliquias que esconde en su interior la Catedral, como la cripta de San Vicente o el Gran Reliquiario, y recorre más espacios icónicos del 'cap i casal': el Palau de la Generalitat, La Almoina o la Lonja de la Seda.

HABRÁ SEGUNDA PARTE

Con su preestreno en internet, este capítulo de 'Reinos de reliquia' da su pistoletazo de salida hasta su estreno oficial en octubre en Valencia, el mes de la celebración anual del Grial. La productora ha difundido de momento los 50 minutos que componen la primera parte de la película.

Desde la organización avanzan que la intención de los responsables del proyecto es emitirlo en televisión mediante la venta de los derechos a alguna cadena y posteriormente traducirlo al castellano en colaboración con el Arzobispado de Valencia.

El Santo Cáliz no es la única representación española que aparece en la serie estadounidense. También protagonizan otras entregas el santuario de Loreto en Huesca (Aragón), que se considera como la primera parada de la reliquia en España, y el monasterio de San Juan de la Peña. A nivel europeo, el programa ha recalado en ciudades como Lisboa (Portugal) o París (Francia), entre otras.