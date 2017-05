Sos del Rey Católico exhibe su belleza y patrimonio en 5,5 millones de cupones de la ONCE

Etiquetas

La localidad zaragozana de Sos del Rey Católico protagonizará el cupón de la ONCE del domingo 4 de junio, perteneciente a la serie 'Nuestros pueblos más bonitos'. De esta forma, cinco millones y medio de cupones exhibirán en todo el país la belleza y el patrimonio de este municipio.

El delegado territorial de la ONCE en Aragón, Ignacio Escanero, la directora general de Turismo del Gobierno aragonés, Marisa Romero, la alcaldesa de Sos del Rey Católico, María José Navarro, y el presidente de la Asociación de Turismo de Cinco Villas Civitur, Felipe Díaz, han presentado en rueda de prensa este cupón que cierra la serie de 'Nuestros pueblos más bonitos'.

Ignacio Escanero ha señalado que este año "despedimos la serie dedicada a los pueblos más bonitos de España y con Sos se acaba la colección" en Aragón y ha asegurado que la presentación de estos ejemplares dedicados a los municipios aragoneses que forman parte de la red de Pueblos más bonitos de España ha sido "muy emotiva", destacando que ahora "5,5 millones de cupones llevarán la imagen de Sos por toda la geografía nacional".

La alcaldesa de Sos, María José Navarro, ha expresado su satisfacción al contemplar la imagen de esta localidad en el cupón de la ONCE porque ayudará a "difundir la belleza de Sos en los 5,5 millones de cupones".

Ha manifestado que Sos es "un pueblo bonito, declarado conjunto histórico artístico en 1968, y que cuenta con elementos patrimoniales importantes", pero "es un conjunto", ha subrayado, al detallar que la imagen que aparece en el cupón es la plaza de la Sartén, "en el corazón de la judería", para demostrar que "lo bonito de Sos es ponerse cómodo y disfrutar perdiéndose en sus calles" y dejándose sorprender por su historia.

Navarro ha asegurado que "estamos muy contentos" de formar parte desde hace un año de la red de Pueblos más bonitos de España porque "es un reconocimiento al trabajo de años" y al esfuerzo de los vecinos por mantener la localidad y su patrimonio.

La alcaldesa ha comentado, asimismo, que la fecha del cupón, 4 de junio, coincide con la celebración en Sos de las fiestas de Valentuñana, por lo que la jornada será doblemente festiva en la localidad.

DIFUNDIR EL PATRIMONIO

La directora general de Turismo, Marisa Romero, ha expresado su agradecimiento a la ONCE por contribuir a la difusión del patrimonio y ha observado que en Aragón "tenemos infinidad de pueblos que podrían estar representados" en la red de poblaciones más bonitas de España, así como también ha elogiado la labor de Sos para mantener su patrimonio.

El delegado de la ONCE en Aragón, Ignacio Escanero, ha regalado a la alcaldesa y a la directora general de Turismo una reproducción del cupón dedicado a Sos y un lienzo con todos los cupones de los municipios aragoneses de la red de Pueblos más bonitos de España, así como les ha entregado un cupón con la imagen de Sos y el número 10352, en homenaje al nacimiento en Sos del Rey Católico, el 10 de marzo de 1452, del rey Fernando II de Aragón.

Sos del Rey Católico se encuentra situado en la comarca de las Cinco Villas. El emplazamiento actual de la villa arranca en el siglo X y sigue siendo un "espectacular" recinto amurallado. De los siete portales de acceso conservados el principal es el de Zaragoza. En la historia de Sos destaca el nacimiento del rey Fernando el Católico, el 10 de marzo de 1452, en la casa de la familia Sada.

Casas de piedra, aleros de madera, fachadas con sillares y escudos, ventanas góticas y renacentistas, y calles empedradas son las características de este municipio, declarado conjunto histórico artístico en el año 1968.

Entre sus monumentos y edificios emblemáticos, destacan la Casa de la Villa (siglo XVI), el castillo, origen de la población; la ermita de Santa Lucía, construida a finales del siglo XII o comienzos del XIII; o la judería medieval, en la actualidad 'barrio alto'.

La serie de cupones 'Nuestros pueblos más bonitos' comenzó el domingo 29 de noviembre de 2015 y está prevista su finalización a lo largo de este año 2017. Ilustran los cupones de la ONCE de los domingos. Actualmente existen 57 municipios integrados en esta red.

CUPÓN DE LA ONCE

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. También 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.