Se unirá a los cierres puntuales que pueden producirse este verano por picos de altas temperaturas

El Templo de Debod cerrará de diciembre a abril para cambiar su sistema de climatización, que se sumará al previsible cierre puntual que pueda producirse este verano con picos por altas temperaturas en su interior y a los que no pueden hacerse frente en este momento por la falta de potencia energética con su actual maquinaria.

Lo ha explicado este lunes la directora general de Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural, Marisol Mena, en la comisión de Cultura y Deporte a raíz de una pregunta de la popular Isabel Martínez Cubells, que ha criticado que este monumento, que recibe unas 400.000 visitas anuales, "es la tercera vez que cierra en menos de un año".

Mena ha explicado que el Templo de Debod "se cierra de manera ocasional y puntual por temas de climatización y porque su maquinaria no ofrece las condiciones adecuadas" para trabajadores y visitantes. No se trata de que la maquinaria esté estropeada sino que "no tiene la suficiente potencia energética para los picos de calor y frío".

Se trata de una situación "que se arrastra del pasado". "El cambio se tenía que haber hecho hace bastante tiempo", ha criticado al PP. El problema de la climatización se empezó a abordar el año pasado. Durante este ejercicio se producirá la adjudicación mediante un sistema abierto por lotes. Junto al sistema de climatización del Templo de debod se sacarán también los del Museo de los Orígenes y de la biblioteca Eugenio Trías.