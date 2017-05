Un laboratorio de expertos en patrimonio se reunirá este miércoles y jueves en San Millán y Nájera

Etiquetas

La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, acompañada por el delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, y la coordinadora de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, han presentado esta mañana un laboratorio de expertos sobre la Convención de Faro, un Faro-Lab, que se celebrará en San Millán de la Cogolla y Nájera los días 17 y 18 de mayo respectivamente y que comenzará mañana en Bilbao.

El encuentro se celebrará bajo el lema 'Places without People: the Stories left behind. Lugares sin gente: las historias dejadas atrás', según ha señalado Martínez, quién ha indicado que participarán expertos llegado de Chipre, Italia, Francia, Lituania o España, entre otros.

Este encuentro se enmarca en la conmemoración del 40 aniversario de la entrada de España en el CoE (Consejo de Europa) y del 20 aniversario de la declaración de los Monasterios de Suso y Yuso de San Millán de la Cogolla como Patrimonio de la Humanidad.

La División de Cultura y Patrimonio Cultural de la Dirección General para la Gobernanza Democrática (DG II) del Consejo de Europa enviará a dos de sus miembros, y asistirán cinco expertos internacionales y representantes de varios países europeos, además de algunos expertos españoles y representantes de La Rioja y Bizkaia.

El laboratorio está organizado por el Consejo de Europa y cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Fundación San Millán de la Cogolla y la Diputación Foral de Bizkaia.

Durante su intervención, Leonor González Menorca ha destacado que el Consejo de Europa ha mostrado especial interés en conocer de primera mano el patrimonio cultural emilianense y su modelo de gestión y "tomarlo como referencia para que los participantes en el Laboratorio se ejerciten en los diversos métodos de trabajo con el fin de implantar la Convención de Faro en su territorio".

En este sentido, ha recordado que la Fundación San Millán lleva más de diez años desarrollando un amplio programa patrimonial, conocido como 'Emilianensis', que pretende, de acuerdo con el artículo 27 de la Convención Mundial sobre la protección del patrimonio cultural y natural, estimular en los ciudadanos el respeto y el aprecio del patrimonio, a través del ejemplo concreto de los Monasterios de San Millán de Suso y Yuso y de su entorno.

"Se trata de un proyecto que recibió ya en 2011 el premio Europa Nostra en la categoría de Educación, Formación y Sensibilización" ha señalado la consejera de Desarrollo Económico.

Además, cabe destacar que en 2016 la UNESCO seleccionó en España a los Monasterios de San Millán de la Cogolla -junto a la Catedral de Sevilla- como ejemplo significativo para la preparación de un estudio que sirva de orientación en la gestión de bienes incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial que poseen valores de interés religioso y cuyas experiencias sirvan de guía de un modo amplio. La Fundación San Millán promueve también, en colaboración con el Consejo de Europa, la celebración anual de las Jornadas Europeas de Patrimonio.

Por su parte, el delegado del Gobierno espera que este encuentro "aporte un valor significativo a los principios que rigen la Convención de Faro, así como también, a su aportación en la conservación del patrimonio como bien primordial para el progreso individual y de la sociedad en su conjunto".

Bretón ha destacado que "la participación de la Escuela de Patrimonio de Nájera en estos talleres es una nueva muestra del prestigio que ha alcanzado su labor respecto a la investigación y preservación de los bienes culturales, lo que le han convertido en toda una referencia en este campo"

Por último, ha agradecido el "apoyo que en todo momento han demostrado el Gobierno de La Rioja y la Fundación San Millán con esta iniciativa".

LA CONVENCIÓN DE FARO

El convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad plasmado en la reunión celebrada en Faro (Portugal) el 27 de octubre de 2005, más conocido como Convención de Faro, establece unos principios básicos basados en reconocer que los derechos referentes al patrimonio cultural son inherentes al derecho a tomar parte en la vida cultural, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos; reconocer la responsabilidad personal y colectiva respecto al patrimonio cultural; subrayar que el objetivo de la conservación del patrimonio cultural y de su uso sostenible es el desarrollo de las personas y su calidad de vida; adoptar las medidas necesarias para llevar a la práctica lo dispuesto en la Convención en relación con la aportación del patrimonio cultural en la construcción de una sociedad pacífica y democrática y en el proceso de desarrollo sostenible y de promoción de la diversidad cultural, y una mayor sinergia entre las competencias de todos los agentes públicos, privados e institucionales afectados.

Los "laboratorios de la Convención de Faro" se organizan con la participación de los Estados miembros y las comunidades interesadas en explorar los principios de la Convención de Faro y su aplicación efectiva. Incluyen una serie de eventos con una duración de 2-3 días e involucran a las partes interesadas a nivel nacional, local y comunitario. Se invita a participantes de diversos países para que puedan promover e implementar la Convención de Faro en sus territorios.

En estos laboratorios los participantes adquieren la práctica a través de ejemplos reales de la aplicación de la Convención. Los laboratorios incluyen varias técnicas como la introducción de buenas prácticas, grupos de discusión, eventos promocionales y módulos de taller. Durante el taller se dedicará una sesión específica para trabajar en los puntos de acción que tendrán lugar después del laboratorio.

Con la inspiración de los laboratorios de la Convención de Faro, se facilita que los participantes sigan la aplicación de sus principios a través de iniciativas locales de las comunidades de patrimonio.

Este encuentro comenzará el día 16 de mayo en Bilbao y posteriormente se trasladará a La Rioja, el miércoles 17 al Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española Cilengua de San Millán de la Cogolla y el jueves 18 a la Escuela de Patrimonio con sede en Nájera. Durante estos tres días visitarán y conocerán de forma directa iniciativas locales relacionadas con el espíritu de la Convención de Faro e intercambiarán conocimientos y experiencias entre los diferentes grupos de trabajo.