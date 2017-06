La mesa del monasterio de Santiponce debate pasar a las movilizaciones y la falta de respuesta de los poderes

Etiquetas

El grupo de trabajo aborda también la situación de Itálica y apuesta por contactar con Icomos para elevar el asunto a la Unesco

La "mesa de trabajo" creada en Santiponce (Sevilla) en torno a la situación del monasterio fortificado de San Isidoro del Campo, fundado en 1301 por Guzmán el Bueno, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y donde fueron expoliados dos azulejos del siglo XVI, abordó en su última reunión la ausencia de respuesta de la mayoría de las autoridades invitadas a participar de la iniciativa, así como la idea de pasar a las movilizaciones como tal.

En la última sesión de esta "mesa de trabajo", según el acta de la misma, recogida por Europa Press, se dio cuenta del envío de escritos al director de Bienes Culturales y Museos de la Junta de Andalucía(14 Marzo); el presidente de la Comisión de Cultura del Parlamento Andaluz (14 Marzo); el presidente de la Diputación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos (12 Abril); y el delegado territorial de la Consejería de Cultura, José Manuel Girela (9 de Mayo), "sin que hasta la fecha hayamos recibido contestación alguna de ninguno de ellos".

Al respecto, y entre otros aspectos, los miembros de la mesa debatieron sobre la necesidad de "insistir para que forme parte algún miembro de la Consejería de Cultura", constatando los componentes que la situación del monasterio habrá de ser objeto de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Santiponce, que en principio se celebraría el miércoles de esta semana.

Igualmente, se trató la opción de denunciar el estado del monumento ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco por sus siglas en inglés), toda vez que acaba de formalizarse el lanzamiento de la candidatura del conjunto arqueológico de Itálica, enclavado también en Santiponce, a la lista del Patrimonio de la Humanidad de dicha organización.

CONTACTAR CON ICOMOS

En ese sentido, la mesa de trabajo debatió la idea de contactar con Víctor Fernández Salinas, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y secretario del comité español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés), un órgano consultivo de la propia Unesco.

De hecho, los miembros de este grupo de trabajo trataron también la "situación" del conjunto arqueológico de Itálica, dado que pese a su proyecto de candidatura a la declaración de Patrimonio de la Humanidad, sufre los efectos de la asfixia presupuestaria. Y es que después de no pocas incidencias en sus horarios a cuenta de la falta de efectivos en su plantilla de vigilantes, por la no cobertura de las bajas y vacantes, las visitas han sido recientemente reducidas al anfiteatro romano, debido a la falta de personal. No obstante, a día de hoy ni el conjunto arqueológico, repleto de ruinas romanas, ni el monasterio, forman parte de la lista del Patrimonio Mundial ni cuentan con cobertura por parte de la Unesco.

Así las cosas, la asociación "Amigos del Monasterio de San Isidoro del Campo-Centuria Romana de Santiponce", como grupo promotor de este foro de debate, abogó por "una manifestación o concentración" para denunciar la situación que atraviesa el patrimonio histórico del municipio, quizá ya para el día 17 de junio.

EL EXPOLIO DE LOS AZULEJOS

Este grupo de debate, recordémoslo, nació después de que la situación del monasterio de Santiponce, una joya artística que combina el arte gótico, el mudéjar y el barroco, pero que no goza de suficiente proyección y conocimiento por parte de la sociedad civil, saltase al primer plano de la actualidad a cuenta de la sustracción de dos azulejos del siglo XVI, obra del ceramista Niculoso Pisano, que ornaban una de las paredes del majestuoso Claustro de los Muertos.

Además, el monumento sigue a la espera de su restauración completa. Y es que el sector del claustro principal y la torre barroca, por ejemplo, están pendientes de una actuación de rehabilitación como la acometida años atrás sobre el ala correspondiente al Claustro de los Muertos y la capilla del Cristo de Torrijos.

En todo ello incide el hecho de que el monumento está gestionado por la Junta de Andalucía mediante una cesión de usos, pero pertenece a la Fundación Casa Álvarez de Toledo y Mencos.