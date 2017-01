La recuperación del Casco Viejo centrará los esfuerzos del Ayuntamiento de Soria en 2017

Etiquetas

La recuperación del Casco Viejo de la ciudad de Soria centrará los esfuerzos del Ayuntamiento en el inminente año 2017, a través de unos trabajos paralelos cuyo objetivo último es ese, ayudar a transformar una zona muy degradada de la ciudad en un lugar con vida residencial y comercial, de las que actualmente carece.

Para ello, como explica el alcalde Carlos Martínez, uno de los principales atractivos será la rehabilitación del mercado de abastos, la obra más importante de financiación propia que se ha acometido en los últimos años, gracias a la consecución de fondos europeos.

El compromiso para conseguir esos fondos era que el nuevo mercado estuviera finalizado antes del 31 de marzo de 2017, y "en torno a esa fecha vamos a abrirlo, previsiblemente unos días antes".

En el mismo recinto, junto a la treintena aproximada de puestos, se abrirá un supermercado y dos cines. En este último sentido, el alcalde de Soria entiende que "no es de recibo que una capital de provincia no tenga cines porque a la iniciativa privada no le es atractivo, así que lo va a asumir el Ayuntamiento dentro de nuestro interés de apostar por la cultura".

Sobre el mercado actual en la calle Concepciones, que ha funcionado en los últimos años con carácter provisional, la decisión está tomada desde el comienzo de la legislatura, y así aparecía en el programa del Partido Socialista. Asegura Martínez que, por su tamaño, "necesita un lugar amplio, pero tampoco merece la pena llevárselo a la periferia como pueden ser Los Pajaritos o la Barriada".

Por ello, se esperará a desafectar los terrenos de la actual cárcel cuando se abra el gran centro penitenciario de Las Casas, lo que depende del Gobierno. La actual cárcel ocupa una hectárea, y allí se pretende hacer un recinto ferial, donde se llevaría el actual mercado, después de desmontarlo y guardarlo en el almacén.

La otra línea de trabajo para la recuperación de todo el Casco Viejo es el proyecto Soria Intramuros, una serie de actuaciones para las que se han conseguido cinco millones de fondos europeos DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), con el compromiso de aportar otros cinco municipales. Palencia, Salamanca y Soria son las únicas capitales de la comunidad que han conseguido estos fondos.

Esos diez millones totales, explica Martínez, tendrán un efecto multiplicador, ya que dentro de ellos se encuentran partidas para acometer obras de mayor presupuesto, algunas de las cuales llevan año proyectadas como la ampliación del Palacio de la Audiencia o las mejoras en las ruinas de San Nicolás.

PLAN DIRECTOR

Una parte de esos fondos DUSI se dedicará al Plan Director de la Muralla, que pretende hacer atractivo el gran paramento que rodeó Soria en su día, para lo que hacen falta un total de 11 millones de euros en los próximos diez o doce años.

La continuación de la mejora de las márgenes del Duero, con su tercera fase hacia Los Rábanos, es otro de los apartados que mayor aportación presupuestaria recibirán, un total de 1,5 millones de euros. En esa línea, 1,2 millones de euros se destinarán a seguir la peatonalización de la ciudad o la mejora del pavimento de las calles del Casco Viejo y de la Soria Intramuros.

Además de lo ya realizado en los últimos años, con la peatonalización de Mariano Granados como proyecto estrella, otros viales afectados en el futuro inmediato son la plaza del Rey Sabio o las calles Alberca, Doctrina, Real, Zapatería y Condes de Gómara.