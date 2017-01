Adele regresa a los Premios Grammy como invitada y nominada

Etiquetas

Adele no es de esas artistas que se achanta o da un paso atrás, todo lo contrario. La británica estará el próximo 12 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, donde se llevará a cabo la 59ª edición de los Premios Grammy, un año después de que su actuación con All I Ask se viera afectada por un problema con el micrófono del piano que la acompañó.