Alejandro Sanz: "La magia de los discos es que se escuchaban enteros"

Alejandro Sanz ha presentado su próximo concierto Más es Más en el estadio Vicente Calderón de Madrid. En la rueda de prensa multitudinaria, el cantante ha hablado del próximo 24 de junio. Una fecha que marcará un antes y un después en su carrera profesional.

Sanz consiguió vender todas las entradas para su concierto en solo media hora. Un hecho único que no han conseguido artistas internacionales que han visitado nuestro país. Emocionado y abrumado con esta expectación, Alejandro promete no defraudar a su público pero anuncia que se "encerrará" pasado este 24 de junio.

Además, para todos aquellos que no pudieron conseguir su entrada, Sanz recuerda que lo pueden seguir vía streaming: "A través de la plataforma por 4,99 euros. Será una experiencia única e irrepetible para que la gente no la olvide jamás. En cuanto a la piratería y reventa estábamos equivocados. Se consume a demasiada velocidad, la manera de escuchar la música ha cambiado", y añade que le preocupa mucho la reventa pero afirma: "Estamos trabajando en ello. Ahora en vez de ir a tres o cuatro conciertos pues se va a menos.... se está pidiendo que se haga una regulación al respecto".

En lo que respecta a su carrera musical, Alejandro explica: "Aunque hubo discos como No es lo mismo que a la gente no le gustaron para mi carrera han sido fundamentales", y no olvida: "La magia de los discos es que se escuchaban enteros no había manera de bajarlos del número uno después de 67 semanas".

ALEJANDRO SANZ: "SOY DEL REAL MADRID Y NO LO PUEDO REMEDIAR"

Más allá de la música, Alejandro Sanz ha querido reafirmarse en su sentimiento madridista aunque vaya a cantar en el Calderón. "Cuando murió mi padre me quedé con la espinita de cantar el himno del Real Madrid, él era muy madridista", explicaba un divertido Sanz.

En lo que respecta a su iniciativa solidaria con Save the Children, el cantante señala que el tema especial Y si fuera ella tiene un poquito de él y de todos los compañeros que han participado en esta acción. Entre las voces que podremos escuchar a partir de este 19 de mayo están las de Shakira, Rozalén, Antonio Orozco, Vanesa Martín, Pablo Alborán, Juanes y muchos más.

Grandes artistas y amigos que se han unido para luchar contra el hambre. Y es que para Alejandro Sanz la "música mueve emociones" y "todas las canciones son como ángeles". Unos sentimientos que seguro estarán a flor de piel el próximo 24 de junio en su concierto de Más es Más.