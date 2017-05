Álex Ubago: "Tampoco he sufrido tanto desamor, pero me resulta muy inspirador y productivo"

Etiquetas

Cinco años han transcurrido ya desde la última colección de canciones de Álex Ubago (Vitoria, 1981). Todo un lustro que ha pasado en un abrir y cerrar de ojos y que ahora definitivamente termina con la llegada de su sexto disco y la consiguiente apertura de una nueva etapa.

"Ha pasado mucho tiempo y no he sido muy consciente de haber parado, no lo percibo así", asegura a Europa Press el vitoriano, para luego aclarar que "la gira del anterior disco se alargó bastante, por suerte, sobre todo la parte americana".

"Me di tiempo para estar con mi familia y mis hijos, así como para preparar el disco hasta estar totalmente convencido. A mi favor tengo que decir que lo grabamos en el verano de 2016 pero Warner decidió que saliera ahora", explica.

"Eso ha hecho un poco más larga la espera para todos", admite, al tiempo que manifiesta un indisimulado orgullo por este nuevo álbum, titulado 'Canciones impuntuales' y para el que no ha tenido "demasiada prisa". "Pero sí la intención de estar totalmente convencido", remacha.

"Esta es una selección de las canciones que he estado escribiendo en los últimos tres años, aunque me concentré más en el último año y medio. Intento no dejar de componer. Cuando se acerca un lanzamiento te centras más en la composición, pero intento no dejar de hacerlo nunca", señala.

16 AÑOS DE SU EXITOSO DEBUT

Con la publicación de su sexto trabajo, Álex Ubago prosigue una andadura que comenzó de manera fulgurante hace 16 años con la publicación en 2001 de su debut, '¿Qué pides tú?', que despachó un millón y medio de copias y le catapultó a una fama instantánea.

"Echo la vista atrás y me parece que fue ayer cuando estaba empezando con mi primer disco. El tiempo pasa rápido, la verdad. Tengo la sensación de haber vivido unas aventuras y unas experiencias que no podría haber imaginado ni en mis mejores sueños. Me siento muy afortunado por ello", afirma.

Y aún recuerda que cuando firmó su primer contrato con Dro, sello que luego se fusionó con Warner, "se editaron 8.000 copias" de su primer disco, porque era "un proyecto muy pequeño", que terminó "vendiendo un millón y medio". "Es algo impensable hoy en día", apostilla entre risas, para agregar: "Fue una cosa realmente muy potente".

"Ni me planteo repetir algo así, aunque sería increíble. Tampoco me lo planteaba en ese momento", continúa reflexionando, para plantear: "Evidentemente hace ilusión que el disco se venda mucho, pero no es una cosa que busque, de verdad lo digo".

Y sentencia a este respecto: "Pongo todo mi esfuerzo en intentar escribir canciones bonitas, cantarlas bonitas y conectar con la gente para emocionar. Y emocionarme a mi mismo. No sé qué es lo que hay que hacer para vender muchos discos, desconozco los factores que influyen".

Tras un instante de reflexión, resalta Álex Ubago que, al final, la "única opción" que tiene un creador es "ser uno mismo". "No me considero ni un genio ni un virtuoso, simplemente aporto mi sello personal, mi manera de hacer las cosas, intentando ser auténtico", zanja.

PRIMER SINGLE: MÍRANOS

'Míranos' es el primer single de este nuevo disco, que cuenta con producción de Pablo Cebrián (popular por sus trabajos con Sergio Dalma, Manuel Carrasco o David Bisbal), una "balada con mucha fuerza" que está siendo "muy bien recibida" en las diferentes plataformas digitales, "que son los indicadores de ahora".

Tras subrayar que Pablo ha sido "clave" en la selección de temas y el sonido final, agrega el vitoriano que en este álbum hay otras tres o cuatro canciones en esta línea: "Baladas en mi estilo pero que tienen además mucha fuerza. No es un disco de rock duro, pero son baladas con mucha intensidad".

En esta línea, todavía tiene más palabras para su productor: "He tratado de actualizar mi sonido a 2017". A veces pierdes un poco la perspectiva y viene bien esa ayuda externa. Él me ha ayudado a encontrar ese sitio donde sigo siendo yo pero con novedades, con detalles que me refrescan y renuevan un poco mi historia".

AMOR Y DESAMOR COMO TEMAS RECURRENTES

Sobre la temática de las canciones, Ubago vuelve a adentrarse en los recovecos del amor y, claro, el desamor. "En este disco yo diría que hay mitad y mitad", concede risueño, al tiempo que asegura tampoco es que él haya "sufrido tanto el desamor" a lo largo de su vida.

"Pero me resulta muy productivo hablar de él. Me resulta un tema muy inspirador, salen muchas más letras que hablando de otros asuntos. Reconozco que el desamor es bastante inspirador y productivo, pero muchas de mis canciones están inspiradas en terceros, en historias anónimas o de amigos", asevera.

De hecho, profundiza en la cuestión explicando que el título del disco, 'Canciones impuntuales' tiene que ver con la presencia de varios temas que hablan de "desamor y rupturas en un momento" en el que él no está "viviendo en absoluto eso" en su "vida personal".

"Y por eso lo de 'Canciones impuntuales', porque sentía que había cierto desfase entre mis vivencias personales y algunas de las historias de las canciones. Yo soy un tipo feliz, estoy casado, tengo mis hijos, y cantar sobre eso igual sería muy aburrido. Por eso me gusta meterme en asuntos un poco más complejos", plantea entre risas.

SALIR DE GIRA

Una vez que el disco ya está en la calle, es momento para Álex Ubago de materializar su regreso haciéndose carne sobre el escenario, con una gira que se centrará en España este año, pero "siempre con América en mente", pues allí goza de "mucha aceptación".

"Siempre he cuidado el mercado americano y ahora recojo esos frutos de tantos años de trabajo. Par mi, tiene mucha importancia América porque el setenta u ochenta por ciento de mis seguidores son de allí", señala.

Y agrega: "México, Colombia, Argentina, Chile... es un público que me da mucho cariño. No quiero hacer de menos al público español, pero aquel es un público súper entregado. Además, mi música cala muy bien, quizás sean un poco más melosos y románticos que nosotros".

"Ahora a coger puntos de Iberia por un tubo", bromea, para acto seguido remarcar que su "intención es no parar y continuar todo lo que se pueda". "Ojalá el disco funcione, que haya gente que se emocione con las canciones, que se conviertan en banda sonora de momentos como he tenido la suerte en el pasado. Para mi, el éxito es subirme al escenario y que la gente cante las canciones", concluye.