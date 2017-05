Amy Schumer y Ben Hanisch rompen tras año y medio de relación

Etiquetas

La actriz Amy Schumer y Ben Hanisch han confirmado su separación a la revista People. Fue el representante de la intérprete de 35 años el encargado de enviar el comunicado a la publicación: "Amy y Ben han terminado su relación después de reflexionar y siguen siendo amigos". La pareja llevaba saliendo desde hace un año y medio, pero la última vez que fueron fotografiados fue el pasado mes de enero, reduciéndose considerablemente su presencia en redes sociales, donde presumían de su felicidad.

La última imagen compartida por la comediante en su perfil de Instagram es del pasado 12 de marzo, cuando ambos acudieron a la ceremonia de los Globos de Oro. Llamó la atención la ausencia del diseñador de muebles en el estreno el pasado 11 de mayo de la última cinta de la intérprete, 'Snatched', coprotagonizada junto a Goldie Hawn. Sin embargo, en una entrevista concedida a Howard Stern el pasado 3 de mayo, Schumer habló abiertamente de su novio, aunque descartó cualquier tipo de compromiso matrimonial.

Amy y Ben se conocieron a través de una aplicación de citas en noviembre de 2015 y su relación se hizo publica en enero del año pasado, cuando la actriz calificó al joven como "su hombre" durante una visita a la Casa Blanca. "Él es el primer chico que ha sido mi novio", comentó el pasado agosto en una entrevista a Marie Claire. Asimismo, en su libro 'The Girl With The Lower Back Tattoo', la estrella cinematográfica destacaba lo fácil que habían resultado los primeros momentos junto al de Chicago: "No hubo juegos, no hubo que esperar tres días. Estaba tan claro y fácil. Era tan dulce. No sabía quién era yo. No había oído mi nombre", relató.