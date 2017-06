Andrés Suárez: "El desamor se cura, pero el dolor por la traición de una amistad se queda para siempre"

Etiquetas

Andrés Suárez ha pasado en dos años de un disco "introvertido, personal y nocturno" como Mi pequeña historia (2015) a la "luz blanca" que recorre las canciones de su séptima entrega, Desde una ventana (2017), fiel reflejo de un momento vital claramente diferente.

"Me cansé hasta yo de dolor. Me apetecía contar que ahora estoy feliz y en una etapa luminosa. Evidentemente hay melancolía porque a las canciones les sienta genial y porque tengo ese estado melancólico de morriña gallega", explica con sorna a Europa Press.

El músico gallego, nacido en Ferrol en 1983, regresa así con su trabajo más vitalista y expansivo, producido por Adrián Schinoff con Andrés Litwin y él mismo como coproductores. Sus catorce canciones fueron grabadas en los estudios Music Lan de Girona, aunque también cuentan con la luz de Formentera y Madrid.

Y ya desde el que fuera primer single, El corazón me arde, se notó el cambio, pues es un tema claramente rockero y eléctrico que marca distancias. "Esta es otra etapa en la que no voy a poner un medio tiempo o una balada como single, porque no me apetece, me apetecen las guitarras y la batería", subraya.

Además, anticipa que en la gira de presentación, que tendrá lugar inicialmente a partir de septiembre por teatros de toda España, también habrá mucho rock de guitarra eléctrica con su "bandón", aunque sin olvidarse de la acústica.

"Puede que al público más de género cantautor, que piense que la verdad está solo en el Libertad 8, esto no le guste. Pero es que yo no soy el mismo de hace quince años. De hecho, yo entonces cantaba Boikot, Reicidentes, Los Suaves, Platero y Tú, Extremoduro... y hay que ver quien es cada uno", reflexiona.

LETRAS QUE CONECTAN

Sea con la eléctrica o con la acústica, más rockero o más cantautor, está fuera de toda duda la capacidad de Andrés Suárez para conectar con su público a través de las letras de sus canciones. "Lo que pretendo es seguir haciendo una buena obra. Sigo obsesionado con mi obra, con dormir tranquilo por las noches", plantea.

Y añade con humildad a este respecto: "Sería un honor ser el Sabina de alguien, pero no me considero tanto. Trato de tener los pies en el suelo a pesar de ser de mar, y nunca me considero tanto como para pensar que tengo el poder de la palabra que sí tiene Sabina, o como Serrat, Ruibal y otros".

Tras un instante de reflexión, retoma su discurso para destacar que "las canciones son eternas" y por eso su "lucha sigue siendo esa, la obra como la búsqueda de la excelencia verdadera". "Aquí tengo catorce nuevas canciones y me encantan todos. Es un disco mejor, más maduro, que puedo defender más. Quiero que cuando no esté, los nietos que no tengo puedan defender", explica.

DUETO CON ROZALÉN

En este álbum, Andrés vuelve a "hablar de amor con ganas", como él mismo enfatiza, aunque también hay un tema especial en colaboración con Rozalén, que lleva por título Desamiga. Una reflexión sobre esa pérdida de la amistad que puede llegar a doler más que la del amor.

"Estaba por ahí el cotilleo de que estábamos enfadados. La llamé y nos reímos mucho de esta anécdota y decidimos cantar juntos", relata Andrés, quien resalta que Desamiga es "una canción muy sincera que habla de la pérdida de una amistad y la traición de un amigo, que duele más que la del desamor".

"El desamor no importa, se cura, viene y va, pero el dolor por la traición de un amigo o una amiga se queda ahí para siempre. Esta historia me pasó a mi", admite, para acto seguido afirmar que "la voz de Rozalén es un milagro y un regalo" y, de paso, recordar que en el disco hay colaboraciones también de Antonio Serrano, Antonio García de Diego y Ele.

Comenta también el músico la curiosidad de que en el interior de Desde una ventana haya dos discos exactamente iguales. Uno para el comprador y otro para regalar. "No es más caro, no vale el doble", aclara entre risas, antes de ponerse ceremonioso: "Regalamos un disco para que si mi música te emociona, puedas compartirla".

"No podemos perder la costumbre de regalar discos. Es muy importante recuperar y mantener el boca a boca. Ahora todo se escucha muy rápido sin dar la oportunidad a la palabra o al diseño, o al orden de las canciones de un disco, con todo el trabajo que lleva detrás", indica.

AUGE DE LOS CANTAUTORES

Acerca del momento de gran popularidad que viven los cantautores en España, el gallego plantea que se lo deben a internet, "porque antes para conocer a alguien tenías que estar en el bar adecuado en el momento adecuado". "Todo ese romanticismo se perdió pero se creó esta ola de promoción gratuita de exposición que nos hizo bien a todos", apunta.

Eso sí, puntualiza: "Pero no nos habíamos perdido, está ese titular de que ha resurgido la canción de autor que me cabra un poco. No es que haya resurgido, es que hubo un boom en los noventa con Ismael Serrano, Pedro Guerra, Tontxu, Javier Álvarez... y todos salieron de Libertad 8 y luego dejaron de interesar igual".

"Ellos no desaparecieron, los medios y los que llevan los medios miraron a otro lado donde había más dinero porque era cuestión de moda. Pero los cantautores seguíamos ahí porque ante los bares no se puede luchar, a los bares no se les puede silenciar", señala.

GIRA

A pesar de que el disco está ya en la calle, la gira de presentación como tal no comenzará hasta el 22 de septiembre en Albacete. Y después, fechas confirmadas por todo el país hasta, por ahora, el 17 de febrero de 2018 en León. "He dado un salto en calidad y profesionalidad", anticipa Andrés Suárez.

"Hay una organización, antes me iba donde fuera y cantaba. Ahora vamos a hacer un guión teatral, un atrezzo, queremos hacer las cosas bien. Al final la gente paga una entrada y merece la pena que vean un salto de calidad. Queremos que la gente se lleve muchas sorpresas con el espectáculo", avanza, sin dar más detalles.

Y por último, adelanta también que quiere "viajar más a Latinoamérica", desde donde le llega un "cariño enorme" a través de las redes sociales. "De Perú me escribe mogollón de gente y no fui nunca, me daja pasmado", bromea, antes de sentenciar: "Quiero tocar en todos los sitios donde sea posible".