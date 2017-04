Aretha Franklin y Dionne Warwick, enfrentadas

Etiquetas

La enemistad entre Aretha Franklin y Dionne Warwick podría generar una miniserie televisiva parecida a Feud (HBO), producción de Ryan Murphy que relata la relación de odio que vivieron Joan Crawford y Bette Davis. La reina de R&B ha hablado alto y claro sobre los comentarios llevados a cabo por su colega sobre su presencia en el funeral de Whitney Houston. La diva de 75 envió un fax a varias agencias internacionales el pasado 24 de abril en el que criticó a Warwick por inventarse que ella es la madrina de la fallecida cantante. "Ella mintió abiertamente... sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo", dijo Aretha en el comunicado. "Llegados a este punto no se trata de una disculpa, sino de una difamación", añadió la dama del soul.

Warwick, prima de Houston, dijo a los asistentes al velatorio celebrado el 18 de febrero de 2012, en la iglesia baptista New Hope de Newark (New Jersey), que Aretha estaba presente ya que era la madrina de la ex mujer de Bobby Brown, aunque luego se percató de su ausencia. Ni estuvo en las exequias ni tenía una relación familiar con Whitney, tal y como apuntaba la cantante de 76 años. "Nunca hemos sido amigas y no creo que Dionne me haya gustado nunca", afirmó Franklin, que confirmó su ausencia en el funeral de Houston por un problema con sus pies y por tener que atender un concierto, que le obligaba contractualmente a asistir.

Esta declaración pública deja bien claro que entre las dos leyendas musicales no hay buena sintonía y nos tememos que nunca la haya. Los representantes de Dionne se pronunciaron sobre el comunicado: "Ella no dignificará una respuesta a la declaración hecha por Aretha Franklin".