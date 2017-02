Aretha Franklin, la diva del soul, deja los escenarios por problemas de salud

Etiquetas

"Debo decirles que me voy a jubilar este año", dijo a la periodista Evrod Cassimy en una emisora de radio de Detroit. Una de cal y otra de arena. Deja los escenarios pero antes anuncia nuevo disco en compañía de Steve Wonder. Se mostró exuberante por esta nueva producción. Y además avisa, a pesar de su retirada no parará del todo, según publica The Guardian. "No me quedaré sentada".

Ya había cancelado sus últimos conciertos por recomendación médica.

Franklin ha asegurado que quería pasar más tiempo con sus nietos y que se sentía "muy satisfecha" con su trayectoria profesional.

En los últimos años, Franklin - que cumplirá 75 años- ha tenido problemas de salud.

En el coro de una iglesia

Su carrera comenzó en el coro de una iglesia. "Para mí la iglesia no fue solo un lugar de fuerza espiritual, sino también un campo de entrenamiento, donde aprendí a cantar delante de docenas de personas", rememoró.

Franklin pasó de cobrar a su propio padre 50 dólares por cantar en las misas que él oficiaba como pastor ("para comprar patines y hamburguesas", recordó) a vender millones de discos, llenar estadios, ser coronada como la "reina del soul" y ganar 18 premios Grammy.

No se olvida, por tanto, de su progenitor, la persona que más le ha marcado y "quien realmente marcó mi vida y se dio cuenta de que tenía una voz y debía cantar", ni tampoco de la legendaria firma de discos Motown. "He hecho ganar mucho dinero a esa gente", bromeó.

En un repaso a su vida, habla de Jerry Lewis ("era mucho más que una broma", dice) o James Brown. Y cuando le preguntan que quién le gustaría que se encargara de protagonizar una película sobre su vida, responde: "Probablemente Jennifer Hudson".

Ella es, efectivamente, todas las mujeres en una. Aunque si tiene que escoger una y solo una de las interpretaciones que ha hecho en 50 años de carrera, recuerda su participación en la investidura del presidente de Estados Unidos Barack Obama.

"Por lo que implicó ese momento, por ser la primera vez que un afroamericano llega a la presidencia del país y por el hecho de que las primeras veces solo ocurren una sola vez, doy gracias a Dios por haber formado parte de ese momento", concluyó.