Balerdi Balerdi, Anje Duhalde y Mixel Ducau, en Pamplona en el ciclo 'Kantu eta hitza'

El grupo navarro Balerdi Balerdi abrirá este jueves en Pamplona una nueva edición del ciclo de conciertos de pequeño formato 'Kantu eta hitza', una edición que también cuenta con los vascos Anje Duhalde y Mixel Ducau (ahora Bidaia), precursores del rock en euskera y componentes del grupo Errobi, que en Pamplona presentarán propuestas por separado.

Junto a ellos, la programación de este año incluye dos grupos navarros: Lurpekariak, centrado en música de jazz y liderado por Nerea Erbiti y Ion Celestino, y la cantautora Maite Mené, del colectivo pamplonés El Bardo, que actuará acompañada de un nutrido grupo de músicos. El programa se completa con Aintzina, una de las formaciones de mayor calidad en el escenario folk vasco actual, e Izaro, cantante pop-folk.

Los conciertos se celebrarán todos los jueves comprendidos entre el 18 de mayo y el 28 de junio a las 20.30 horas en el Patio de los Gigantes, situado en la calle Descalzos, 72. La entrada es libre previa retirada de invitación desde una hora antes en el mismo espacio. En 2016, 1.072 personas acudieron a las actividades de este programa, cifra en la que hay que tener en cuenta las limitaciones de aforo que tiene el espacio de la calle de Descalzos.

Al igual que en años anteriores, 'Kantu eta hitza' ofrecerá actuaciones protagonizadas por artistas con una larga trayectoria y por otros que comienzan a darse a conocer, y asegura, como siempre, la presencia de grupos navarros y de Iparralde. En estas dos décadas se ha convertido en un referente de la música de autor en lengua vasca en Pamplona.

Los criterios de programación también tienen en cuenta incluir estilos musicales diversos como rock, folk, pop, canción de autor o jazz, y la paridad de género. Todos los detalles han sido ofrecidos hoy en rueda de prensa por la concejala delegada de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte, Maider Beloki, y los componentes del grupo Balerdi Balerdi, Sergio Ibarrola, batería, y Toño Muro, voz y guitarra.

Balerdi Balerdi es un veterano grupo navarro de rock surgido en 1990 de la mano de varios músicos pamploneses de distintas bandas. Influenciados tanto por los sonidos new wave y mod originarios del Reino Unido (The Jam, The Kinks, Elvis Costello) como por formaciones folk-rock estadounidenses (Neil Young, REM, The Smithereens), conjugan letras trabajadas con ironía con acordes compactos y guitarreros. En la década de los noventa la banda editó tres discos: 'Balerdi Balerdi' (1991), 'Ez gara galdu' (1994), y 'Hobe behin gorri ezenez beti hori' (1997).

A los integrantes del grupo desde sus inicios, Toño Muro (voz y guitarra) y Sergio Ibarrola 'Zara' (batería), se han sumado el beratarra Juan Luis Pérez Mitxelena 'Petti' (guitarra) y Anxel Iraola (bajo). Este jueves presentarán 'Galtzen ikasteko metodoa' (Método para aprender a perder), su nuevo trabajo en el que resalta la fuerza de las guitarras, y, como en ellos es habitual, el tratamiento de la diversidad estilística.

Tras Balerdi Balerdi, el 25 de mayo actuará Maite Mené; el 1 de junio Aintzina; el 8 de junio Bidaia; el 15 de junio Lurpekariak; el 22 de junio Anje Duhalde; y el 29 de junio, Izaro.