Shawn Mendes continúa con su gira en nuestro país. El canadiense aterriza este viernes en Barcelona tras su paso por Madrid el pasado martes día 9. El cantante actuará en el Palau Sant Jordi de la ciudad condal para deleite de sus miles de fans que ya esperan con ansiedad la llegada de la hora del concierto.

Mendes -que contará con James TW como artista invitado en los conciertos que forman parte de la gira europea- está de gira con el Illuminate World Tour desde el 27 de abril.

En solo un año, Shawn ha vendido más de 2 millones de singles en el Reino Unido, de los cuales Treat You Better y Stitches han terminado en las Listas Oficiales del Top 40 Official Biggest Songs of 2016.