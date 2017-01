Bertín Osborne ofrece un concierto por todo lo alto en el Gran Teatro Liceo de Barcelona

Etiquetas

Bertín Osborne aterriza en Barcelona y lo hace por todo lo alto y es que el cantante dio un concierto de lo más especial en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona con un público totalmente entregado. En el concierto Bertín presentó las canciones de su nuevo disco Va por ellas dedicado completamente a las mujeres.

BERTÍN OSBORNE PRESENTA SU NUEVO DISCO 'VA POR ELLAS' EN BARCELONA

Entre el público el cantante contó con unos espectadores de lujo y es que su mujer, Fabiola Osborne, no quiso faltar a la cita. Aunque no suele acudir a los conciertos de su marido, en esta ocasión Fabiola no quiso faltar en una cita tan importante y es que sin duda es una de las fans más incondicionales del cantante.

Sin duda los principales ausentes en el concierto fueron los hijos de Bertín y es que ni sus dos hijos más pequeños, ni sus hijas mayores Eugenia, Alejandra y Claudia disfrutaron del estreno del nuevo disco de su padre. Por su parte el cantante y su mujer siguen totalmente inmersos en la búsqueda de su nueva casa y es que la familia al completo está buscando un nuevo hogar totalmente adaptado para las necesidades de su hijo Kike.

En cuanto al programa Mi casa es la tuya, Bertín pasará a los miércoles por la noche en la parilla de Telecinco y es que como ya han confirmado desde la cadena no se trata de ningún movimiento debido a la audiencia sino que se trata de una estrategia de Mediaset.

Entre los rostros conocidos que también estuvieron en el concierto pudimos ver a Alejandra Prat que acudió muy bien acompañada por su madre Marianne Sandberg y su marido Juan Manuel Alcaraz o el ex Presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta.

Tras varias horas de concierto, el propio Bertín se mostró de lo más emocionado a la salida y es que aseguró que había sido una de las cosas más emocionantes que había hecho en su vida. Totalmente ilusionado, el cantante comentó que espera tener la oportunidad de poder volver a subirse al escenario del Liceo.

CHANCE: ¿Cómo ha sido tu debut en el Liceo?

Bertín Osborne: He flipado, ha sido precioso y de verdad que no hay palabras. No puedo decir más, ha sido impresionante de verdad.

CH: La gente sale encantada.

B.O: Muchas gracias, ha sido precioso, en todos los sentidos, precioso. Espero volver un día.

CH: ¿Te gustaría volver?

B.O: Me encantaría.

CH: ¿Y ahora?

B.O: Ahora con todo esto hago un año de gira.

CH: ¿La tele la dejas apartada, ya están grabados todos los programas?

B.O: No, sigo grabando todos los días.

CH: ¿Y cómo lo compaginas?

B.O: Pues malamente.