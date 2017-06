Björk regala un viaje por su universo musical en el Festival Sónar

Etiquetas

Despliega sus influencias en un dj set de cuatro horas ante 3.000 personas

La cantante, productora y artista visual islandesa Björk ha ofrecido la noche de este miércoles en el XXIV Sónar, festival de Música, Creatividad y Tecnología de Barcelona, un viaje por su universo musical con ramificaciones por sonoridades de todos los confines del mundo.

Después de una charla de media hora en el Sónar+D, la artista ha dejado aflorar sus sueños, miedos y pasiones en el escenario SonarHall de la mano de sorprendentes mezclas, una versión de Björk que, sin embargo, no ha satisfecho a todos.

La ecléctica canción de aires orientales 'Gulf dreams' del grupo Great Skin ha sido una de las primeras en sonar, seguida de la tranquila 'Death speaks: No. 1 You will return' de la vocalista Shara Worden, después de 'Experiences', de John Cage.

PÚBLICO INTERMITENTE

El dj set, con la asistencia deambulante e intermitente de unas 3.000 personas ha mantenido un primer momento de sesión "tranquila", según ha avisado la artista antes de empezar, que después ha hecho pasar a sus fans por la ensoñación de la hindú 'Lambi Judai', de Reshma, y por una punzante electrónica sintetizada que ha marcado un punto de no retorno en su in crescendo electrónico.

En sus habituales y extravagantes atuendos --en este caso con un traje de momia-- y ante una insistente proyección estática de un tupido jardín --complementada con cantos de pájaros asimilados a tonos de láser--, la productora ha proseguido con mezclas de propuestas como 'Di4u', de Endgame; la inquietante 'Vanity', de Arca, y juguetonas bases a gusto de todos.

Con una mayor afluencia, la artista ha subido el tono en la segunda parte de su concierto, donde ha puesto a dialogar lásers destructivos con temas de música disco y tambores desenfrenados, además de la rapera 'No drama', de Assassin.

Björk ha tomado después un derrotero salvaje para encarrilar la última hora de su sesión, con hits como 'I will survive' en versión india; 'Vaginal Architecture', de Total Freedom; 'Come as you are', de Brandy, y 'All the way down', de Kalela, entre otros éxitos.

Tras una primera jornada dedicada a profesionales acreditados al Sónar+D y fans de la artista, este jueves el festival acogerá las actuaciones de Tommy Cash, Forest Swords y Arca, además de una destacada presencia de artistas locales.

La cita musical inaugurará de este modo la sección Sónar de Día, que levantará las primeras horas de la mano de los principales representantes de la electrónica local, netamente representados en el escenario SonarVillage.