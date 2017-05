Camela lo tiene claro: "Lo que hacemos no es tan fácil de imitar"

Etiquetas

Conscientes de que, aún con toda la fama acumulada en más de 20 años de carrera, sus últimos pinitos televisivos les han acercado a otros públicos, Camela regresa con un nuevo álbum fiel a su inconfundible estilo de tecno-rumba en plena recuperación nostálgica de los sonidos de los años 90.

"¿Para qué vamos a hacer otra cosa que ya está hecha? Lo que hacemos nosotros no lo está... Y no es tan fácil de imitar", expone Ángeles Muñoz en una charla con Efe celebrada hoy junto a su compañero Dionisio "Dioni" Martín a propósito de "Me metí en tu corazón" (Warner Music), que se publica el viernes tres años después de su anterior trabajo.

Sus experiencias en la pequeña pantalla, ella en la segunda edición de "Tu cara me suena" de Antena 3 y él junto a su hijo Rubén en "Levántate All Stars" de Telecinco, son la causa que exponen ante el relativo retraso de este decimosexto disco de estudio de su carrera.

Ellos se tomaron esas experiencias en televisión como un juego. "Y además fueron programas musicales. A nuestra oficina han llamado para ofrecernos ir a 'Supervivientes' y a 'Gran Hermano VIP', pero ahí dijimos que no, aunque veamos 'realities'", revela Martín.

A este respecto, Muñoz lo tiene claro: "Volvería a ir, ¡lo disfruté tanto!", afirma sobre una experiencia que les ha permitido acceder por primera vez a medios como Los40 y que se descubra no tanto su música, de la que se han vendido más de 7 millones de copias, como su personalidad.

"En las entrevistas siempre nos preguntaban sota, caballo y rey: '¿Cómo fue empezar en las gasolineras?'. Así que la gente no sabía nada de nosotros", argumenta el 50 por ciento de un dúo que ha sido citado por el reputadísimo y revolucionario Niño de Elche como uno de sus referentes.

Muñoz es la autora de la mitad de los cortes de "Me metí en tu corazón", un título que es un guiño al público que los sigue desde "Lágrimas de amor" (1994) y que los ha convertido en el segundo grupo español de mayor éxito comercial de este siglo, solo por detrás de La Oreja de Van Gogh.

Si en "La magia del amor" (2011) se ataviaron como piratas y en el previo "Más de lo que piensas" (2014) asumieron la imagen de Bollywood, esta vez su nueva portada gira en torno a "Grease", imagen que rápidamente se convirtió en tema del momento en Twitter.

"Nosotros sabíamos que queríamos disfrazarnos, nos daba igual de qué, y fue idea de la discográfica que lo hiciéramos así. No tuvimos la menor duda, porque Sandy y Danny son dos enamorados y nosotros cantamos al amor", explican.

En efecto, desde el primer sencillo, "No pongas riendas al corazón", hasta "Si quieres quédate", el dúo madrileño ofrece en 10 cortes inéditos una nueva remesa de composiciones en torno a este sentimiento, "que es la fuerza que mueve el mundo y nunca pasa de moda", subraya Martín, coproductor de la otra mitad del repertorio compuesta por su hijo Rubén.

A estas alturas, aquello que empezó como un "hobby" sin prestar atención a la letra pequeña (firmaron con su primer sello quedarse solo el 1 por ciento de los "royalties" de sus composiciones) se ha convertido en su vida.

"No nos la imaginamos sin la música", afirma Muñoz, que vaticina que será lo que hagan hasta "llegar a ancianos o hasta que la gente quiera".

Tras "Sangre", el disco que publicó en 2012 y en solitario su compañera, ahora sería el turno de ella para publicar un álbum en solitario. "Será algo muy personal. Está firmado con la discográfica desde hace tiempo y lo haré, pero Camela es para mí lo primero", puntualiza Muñoz sobre la banda, que será una de las protagonistas musicales del próximo World Pride de Madrid.