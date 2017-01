Pablo Carbonell, Jorge Ilegal, Nacho Campillo, José M. Casañ, Rubén Pozo y Zahara celebran los 40 años de El Penta

Etiquetas

El Penta, icónico local madrileño, cumple cuarenta años de vida y lo celebra haciendo un repaso a esas canciones que ya son himnos, interpretadas por sus autores originales, pero también poniendo la mirada en el presente y el futuro.

Así las cosas, varias generaciones de artistas se reunirán en un evento único e irrepetible, bajo el título Canciones que consiguen que te pueda amar, para celebrar estas cuatro décadas de dedicación a la música española.

Esta gran fiesta de la música de nuestro país se celebrará el 29 de marzo de 2017 en la sala La Riviera de Madrid y las entradas ya están a la venta a un precio especial de lanzamiento en entradas.com, ticketea.com y en Penta Bar (c/ La Palma, 4).

Los primeros artistas confirmados son Jorge Ilegal, Rubén Pozo, Bernardo Vázquez (The Refrescos), José Manuel Casañ (Seguridad Social), Miguel Costas (ex Siniesto Total), Nacho Campillo (Tam Tam Go), Pablo Carbonell (Toreros Muertos) y Zahara.

Todos ellos irán desfilando por el escenario para interpretar clásicos de la música española acompañados por una banda fija integrada por Martí Perarnau IV (teclados y guitarra), Iván González 'Chapo' (bajo), Ricardo Moreno (batería) y Charlie Bautista (teclados y guitarra).