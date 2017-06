El Cine Fuenseca inicia este martes un ciclo de documentales musicales como previo del Festival de la Guitarra

Etiquetas

A modo de aperitivo para la 37ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba, que se celebrará del 30 de junio al 9 de julio, el Cine de Verano Fuenseca ofrece un ciclo de documentales musicales bajo el título de 'La música proyectada', cuya programación incluye cinco títulos que los amantes del cine y la música podrán ver por una entrada de 2,50 euros, disfrutando de la noche cordobesa y el encanto del cine de verano.

Según ha indiciado la organización en una nota, las proyecciones tendrán lugar a las 22,15 horas, siendo la primera este martes con 'The Beatles: Eight Days a Week-The Touring Years', dirigida por Ron Howard con el permiso de todos los miembros de la banda y de sus familias.

'The Beatles: Eight Days a Week' repasa la historia del grupo de Liverpool (Inglaterra), que con tan solo ocho años de actividad, se convirtió en un hito en la historia de la música. Más de 12 millones de dólares de recaudación después, el documental sobre The Beatles se ha convertido en un fenómeno.

Con imágenes inéditas de sus primeros años y conciertos, 'The Beatles: Eight Days a Week' analiza la relación entre cuatro jóvenes que encontraron en la música una salida a sus sencillas vidas en Liverpool. La forma en que componían, la relación entre Lennon y McCartney, el trabajo de su mánager Brian Epstein, su conversión en fenómeno planetario, los primeros conciertos multitudinarios en grandes estadios y su decisión de abandonar la banda después de ocho años en la carretera son algunos de los temas que desfilan por este apasionante relato.

El miércoles llega 'Janis' (2015), película documental que mezcla decenas de vídeos de archivo, entrevistas con familiares y amigos, conciertos tan míticos como Monterrey o Woodstock e incluso cartas inéditas que la propia artista enviaba a su familia o a David Niehouse, uno de sus demasiados amores perdidos.

Siete años ha tardado Berg en estudiar a fondo tanto material y construir un retrato profundo del mito indefenso, que encontraba el paraíso en el escenario para precipitarse al infierno cada vez que se bajaba de él.

El jueves será el turno de 'Omega 2016', un documental sobre el revolucionario disco de flamenco-rock 'Omega', compuesto por el maestro Enrique Morente y el grupo granadino Lagartija Nick en 1996. Un disco rompedor y de gran impacto en el panorama musical nacional e internacional en el que Morente adaptó temas del cantautor canadiense Leonard Cohen y puso música a poemas de Federico García-Lorca.

PACO DE LUCÍA Y AMY WINEHOUSE

Ya el martes 27 de junio será el turno de 'Paco de Lucía, La Búsqueda' (2014) que narra cómo en junio de 2012, el guitarrista Paco de Lucía inicia una gira de once días por Europa y lo que comienza como un seguimiento de sus rutinas como artista evolucionará hasta convertirse en un viaje introspectivo a su pasado, su memoria y las claves que le permitieron revolucionar el flamenco.

Los vaivenes de un día simbólico de su gira, desde que amanece hasta que Paco y sus músicos terminan el concierto, funcionan como el esqueleto vertebrador de la historia de uno de los músicos más importantes del siglo XX. No es solo un seguimiento físico, es un viaje al alma de Paco: a sus recuerdos, a las cosas que le atormentan, que le interesan o le hacen reír abiertamente. Mediante 'flashback' y con él como único narrador, desgrana en orden cronológico desde su infancia hasta sus días postreros en Mallorca, donde ultimó los arreglos finales de su disco póstumo.

Para el miércoles 28 podrá verse en el Fuenseca 'Amy, La Chica Detrás Del Nombre' (Amny Winehouse, 2015) un documental sobre la famosa cantante británica Amy Winehouse, que cuenta con imágenes inéditas de archivo y entrevistas con la malograda estrella, que murió en julio del 2011 a los 27 años de edad por parada cardíaca consecuencia de sus excesos con las drogas y el alcohol, adicciones agravadas por su bulimia.

Amy Winehouse, ganadora de seis Premios Grammys, se vio desde muy joven afectada por el divorcio de sus padres. Tenía un talento natural para el jazz y el soul y una voz prodigiosa que pronto la hizo una estrella mundial a pesar de lanzar sólo dos discos, pero la fama, la prensa sensacionalista, los intereses de la industria --y de su entorno-- y su turbulento amor con el que fue su pareja Blake Fielder-Civil la condujeron finalmente a su trágico destino en su piso de Camden, Londres.